Как без скандалов и криков приучить ребенка к порядку

Приучать ребенка к порядку надо как можно раньше

Идеальный вариант - это начать приучать сына или дочь к порядку с самого раннего детства, чтобы не упустить момент. Хотим предложить вам несколько советов, как добиться этого без криков и скандалов.

1. Подскажите и помогите

На первых порах надо показать ребенку, как наводить порядок в игрушках, и помочь ему в этом. Во-первых, это будет хорошим примером. Во-вторых, он еще не знает, что такое "чисто" в вашем понимании. В-третьих, вдвоем всегда веселее и быстрее делать любую работу.

2. Соотносите задания с возрастом ребенка

Давайте задания, которые ребенок может выполнить в силу своего физического развития. Двухлетний малыш может поставить игрушки на полку, но заправить свою постель он явно не осилит.

3. Составьте список дел

Для детей, которые уже умеют читать, на видном месте повесьте список того, что он должен сделать. Для младших детей можно придумать обозначения или картинки нарисовать. И пусть отмечают, какие задания выполнили. Это можно превратить в интересную игру с награждениями.

4. Игровые моменты

Периодически можно устраивать своего рода состязания по уборке. Например, сначала разложить по своим местам все красные игрушки, потом зеленые, желтые и так далее.

5. Штрафные минуты за разбросанные вещи

Опытные родители поделились своим правилом: за каждую разросанную вещь дети отправляются на 5 минут раньше спать. Например, за один носок - 5 минут, за два носка - 10 минут, а если еще и кофта валяется, то уже 15 минут. Желающих так рано укладываться сразу поубавилось.