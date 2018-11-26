В декабре в клубе Privе выберут самую красивую бабушку Эстонии

Впервые в истории в нашей стране пройдет конкурс красоты среди женщин, у которых уже есть внуки. Конкурс организует агентство Angel Models. Конкурс Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2018 пройдет в двух категориях, в шоу принимают участие представительницы прекрасного пола, у которых уже есть внук(и), также блеснут красотой и грацией участницы старше 50 лет, в этом случае наличие внуков не обязательно. Конкурс определит двух победительниц.

По словам одного из организаторов мероприятия Анны Микконен, конкурсы красоты для бабушек популярны во всем мире.

“Нашему агентству предложили лицензию для проведения местного конкурса для бабушек. После недолгих размышлений решили взяться за организацию. Наша главная цель показать всем, что возраст - это только цифра! В двадцать лет, как правило, все девушки хороши, а быть прекрасной бабушкой - это работа над собой. Такие женщины заслуживают восхищения!”,- сказала Анна.

Милла Карпикова, которая известна как организатор гламурного мероприятия для женщин Women's Club добавила, что организация конкурса красоты для нее новый вызов.

“Для нас было неожиданно, что кастинг получил такую широкую огласку. К нам поступили заявки от очень разных женщин, возраст финалисток от 43 до 68 лет. Приятно видеть, что возраст участниц никак не отражается на грации и красоте. Фигуре многих могут позавидовать молодые девушки. А интересы? Как вам хобби в 68 лет в виде балета?”,- добавила Милла.

Ещё один из организаторов Яника Мынзу сама недавно вернулась с конкурса красоты из Индии и готова помочь конкурсанткам практическими советами в подготовке к финальному шоу.

“Понимаю волнение участниц. На финальном шоу запланированы шоу талантов, поверьте, конкурсантки вас удивят, выходы в повседневной одежде, интервью и выход в вечерних платьях. Две недели перед финалом обещают быть довольно напряженными как для нас, организаторов, так и для участниц. Нам предстоит большая работа. Уже многое готово к заключительному вечеру конкурса, но мы будем рады и новым предложениям о сотрудничестве. Сейчас, например, ищем партнёра на показ вечерних платьев. Если вам интересно, будем рады взаимовыгодному партнерству”,- подытожила Яника.

В финале за титул самой красивой бабушки будут бороться 14 прекрасных дам. Жители Эстонии смогут тоже выбрать свою любимицу среди участниц. Голосование пройдёт на официальной странице агентстве Angel Models в Фейсбуке. Ведущий финального шоу Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2018 в клубе Privé Эдгар Гергель.

Вход на мероприятие стоит от 5-35 евро. Билеты в Piletilevi, также можно заказать билеты по электронной почте (angelmodelseu@gmail.com). В день мероприятия билеты будут продаваться только за наличные.

Количество мест ограничено!