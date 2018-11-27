Они могут наставить вам рога! Пять самых неверных знаков Зодиака

Астрологи утверждают, что это – во многом заслуга звезд.

Попытаемся разобраться, какие знаки зодиака с повышенной вероятностью могут изменить.

5 место – Лев

Что бы ни случилось, Лев в своих и чужих глазах должен быть всегда на высоте. Он – самый красивый, самый умный и, конечно же, самый желанный. Когда Лев перестает чувствовать себя №1 в отношениях, он легко может пойти налево. От неверности его может остановить лишь врожденная порядочность и осознанность.

4 место – Овен

Овну тяжело остановиться на одном-единственном партнере, потому что мир такой большой, а ему столько всего хочется попробовать! К тому же, он едва живет без страсти в отношениях, поэтому, когда в семье наступает тишь да гладь, Овну приходится тяжело. Рано или поздно, если он не осознает, почему его так тянет налево, он может решиться на измену.

3 место – Близнецы

Всем нам известен такой классический киногерой: дома он – любимый муж и примерный семьянин, а на стороне у него имеется вторая семья. Нередко такая жизнь складывается у Близнецов. Годами и десятилетиями они живут на два дома, пока о его истинном лице не узнает одна из сторон. Кроме того, Близнецы частенько заводят кратковременные интрижки.

2 место – Рак

Парадокс: Раки, мечтающие о домашнем уюте, не умеют ценить семейное счастье. Все в их доме идеально: порядок, ни пылинки, все ходят по струнке. Нередко Рак слишком поздно понимает, что не в чистоте заключается настоящее счастье. Если он осознает свои ошибки, похода налево (который, конечно же, тоже не принесет гармонии) Рак избежит.

1 место – Стрелец

Харизматичные Стрельцы не могут жить без внимания к своей персоне. Их должны любить, ими должны восхищаться. Изменяют Стрельцы не потому, что их не устраивает текущий партнер. Они идут налево, потому что уверены, что там их ждет феерия и праздник.