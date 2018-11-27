Как понять, что организму не хватает магния? Восемь продуктов, которые восполнят дефицит!

Магний - один из самых важных минералов, который помогает человеческому телу функционировать. В первую очередь он регулирует передачу нервных импульсов и сокращает мышцы. Большая часть магния в нашем организме накапливается в костях. А вот его нехватка может привести к развитию многих заболеваний, пишет fabiosa.ru.
Мы поделимся с вами признаками нехватки магния, а также списком продуктов, которые помогут привести его уровень в норму.
Основные признаки нехватки магния
- мышечные судороги;
- онемение и покалывание конечностей;
- усталость;
- тревога, апатия и депрессия;
- остеопороз;
- усталость и мышечная слабость;
- высокое давление;
- головные боли;
- астма;
- аритмия.
Продукты, содержащие магний
Магний, как и остальные микроэлементы, мы получаем вместе с пищей. Поэтому стоит налегать на продукты из списка ниже.
- Готовый шпинат - 1 стакан (0,25 л): 157 мг магния
- Темный шоколад - 1 квадратик: 95 мг магния
- Семена тыквы - 1/8 стакана: 92 мг магния
- Миндаль - 1 унция (28 г): 75 мг магния
- Авокадо - 1 средний: 58 мг магния
- Сушеный инжир 1/2 стакана: 50 мг магния
- Йогурт или кефир - 1 стакан (0,25 л): 46,5 мг магния
- Банан - 1 средний: 32 мг магния
Риски
Норма потребления магния для взрослых 310-420 мг. Чтобы узнать, достаточно ли магния поступает в организм, сделайте анализ крови. Это поможет вам избежать многих неприятностей.
Передозировка магнием, если вы употребляете продукты питания, маловероятна, поскольку любой избыток будет выводиться с мочей.
Однако высокое потребление магния из добавок может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Очень большие дозы могут вызывать проблемы с почками, низкое давление, тошноту и рвоту, депрессию.
Нехватка магния в организме может привести к очень серьезным недугам. Поэтому обязательно поделитесь этой статьей с близкими. Кому-то она может быть очень полезной!