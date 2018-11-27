Как понять, что организму не хватает магния? Восемь продуктов, которые восполнят дефицит!

Мы поделимся с вами признаками нехватки магния, а также списком продуктов, которые помогут привести его уровень в норму.

Основные признаки нехватки магния

мышечные судороги;

онемение и покалывание конечностей;

усталость;

тревога, апатия и депрессия;

остеопороз;

усталость и мышечная слабость;

высокое давление;

головные боли;

астма;

аритмия.

Продукты, содержащие магний

Магний, как и остальные микроэлементы, мы получаем вместе с пищей. Поэтому стоит налегать на продукты из списка ниже.

Готовый шпинат - 1 стакан (0,25 л): 157 мг магния Темный шоколад - 1 квадратик: 95 мг магния Семена тыквы - 1/8 стакана: 92 мг магния Миндаль - 1 унция (28 г): 75 мг магния Авокадо - 1 средний: 58 мг магния Сушеный инжир 1/2 стакана: 50 мг магния Йогурт или кефир - 1 стакан (0,25 л): 46,5 мг магния Банан - 1 средний: 32 мг магния

Риски

Норма потребления магния для взрослых 310-420 мг. Чтобы узнать, достаточно ли магния поступает в организм, сделайте анализ крови. Это поможет вам избежать многих неприятностей.

Передозировка магнием, если вы употребляете продукты питания, маловероятна, поскольку любой избыток будет выводиться с мочей.

Однако высокое потребление магния из добавок может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Очень большие дозы могут вызывать проблемы с почками, низкое давление, тошноту и рвоту, депрессию.