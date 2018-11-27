Вт, 27.11.2018
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  • Как понять, что организму не хватает магния? Восемь продуктов, которые восполнят дефицит!

Как понять, что организму не хватает магния? Восемь продуктов, которые восполнят дефицит!

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Головная боль. Снимок иллюстративный.

ФОТО: medikforum.ru

Магний - один из самых важных минералов, который помогает человеческому телу функционировать. В первую очередь он регулирует передачу нервных импульсов и сокращает мышцы. Большая часть магния в нашем организме накапливается в костях. А вот его нехватка может привести к развитию многих заболеваний, пишет fabiosa.ru.

Мы поделимся с вами признаками нехватки магния, а также списком продуктов, которые помогут привести его уровень в норму.

Основные признаки нехватки магния

  • мышечные судороги;
  • онемение и покалывание конечностей;
  • усталость;
  • тревога, апатия и депрессия;
  • остеопороз;
  • усталость и мышечная слабость;
  • высокое давление;
  • головные боли;
  • астма;
  • аритмия.

Продукты, содержащие магний

Магний, как и остальные микроэлементы, мы получаем вместе с пищей. Поэтому стоит налегать на продукты из списка ниже. 

  1. Готовый шпинат - 1 стакан (0,25 л): 157 мг магния
  2. Темный шоколад - 1 квадратик: 95 мг магния
  3. Семена тыквы - 1/8 стакана: 92 мг магния
  4. Миндаль - 1 унция (28 г): 75 мг магния
  5. Авокадо - 1 средний: 58 мг магния
  6. Сушеный инжир 1/2 стакана: 50 мг магния
  7. Йогурт или кефир - 1 стакан (0,25 л): 46,5 мг магния
  8. Банан - 1 средний: 32 мг магния

Риски

Норма потребления магния для взрослых 310-420 мг. Чтобы узнать, достаточно ли магния поступает в организм, сделайте анализ крови. Это поможет вам избежать многих неприятностей.

Передозировка магнием, если вы употребляете продукты питания, маловероятна, поскольку любой избыток будет выводиться с мочей.

Однако высокое потребление магния из добавок может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Очень большие дозы могут вызывать проблемы с почками, низкое давление, тошноту и рвоту, депрессию.

Нехватка магния в организме может привести к очень серьезным недугам. Поэтому обязательно поделитесь этой статьей с близкими. Кому-то она может быть очень полезной!

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