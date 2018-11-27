Кашемировый или шерстяной свитер сел при стирке? Не беда: простой трюк вернет ему нормальные размеры

Несмотря на то, что мы все регулярно занимаемся стиркой, даже с опытной хозяйкой иногда по невнимательности или случайности может приключиться конфуз. Если окрашенным в неожиданный цвет предметам часто можно вернуть первозданный вид, то гораздо сложнее дело обстоит с севшим кашемировым или шерстяным свитером. Если такое произошло, не спешите расстраиваться и выбрасывать испорченную вещь – все еще можно попытаться исправить, пишет fabiosa.ru.