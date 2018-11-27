Кашемировый или шерстяной свитер сел при стирке? Не беда: простой трюк вернет ему нормальные размеры

Несмотря на то, что мы все регулярно занимаемся стиркой, даже с опытной хозяйкой иногда по невнимательности или случайности может приключиться конфуз. Если окрашенным в неожиданный цвет предметам часто можно вернуть первозданный вид, то гораздо сложнее дело обстоит с севшим кашемировым или шерстяным свитером. Если такое произошло, не спешите расстраиваться и выбрасывать испорченную вещь – все еще можно попытаться исправить, пишет fabiosa.ru.
Самое правильное – сверяться перед загрузкой стиральной машинки с рекомендациями производителя одежды, которые обязательно наносятся на этикетку. Узнать, что означают наиболее распространенные из них, можно здесь.
Не будет лишним напомнить, как ухаживать за одеждой из шерсти и кашемира.
- Тонкие изделия нужно стирать после каждой носки, более плотные рекомендуется надевать по 2-3 раза.
- Следуйте рекомендациям производителя касательно выбора режима и температуры (как правило, используется холодная вода).
- Пользуйтесь сетчатыми мешочками – это поможет предотвратить преждевременное истончение волокон.
- Отдавайте предпочтение порошкам или гелям для стирки деликатного белья.
- Сушить одежду из шерсти и кашемира необходимо естественным путем, желательно не развешивать ее на сушке, а аккуратно раскладывать на горизонтальной поверхности.
Что же делать, если неприятность уже произошла, и любимый свитер сел?
- Наберите в раковину умывальника теплую воду, растворите в ней 50-70 г кондиционера для волос. Замочите в полученном растворе «испорченную» вещь и оставьте примерно на 10 минут. Чем плотнее материал, тем больше кондиционера может потребоваться.
- Слейте воду и аккуратно отожмите свитер.
- Расстелите на горизонтальной поверхности чистое полотенце. Поместите на него севший предмет одежды.
- Накройте свитер еще одним полотенцем, чтобы ткань поглотила как можно большее количество воды. В итоге вещь должна быть влажной, но не мокрой.
- Аккуратно растяните ее до необходимого размера и оставьте сохнуть на горизонтальной поверхности. Вот и весь секрет!
Если любая вещь из кашемира мягкая и приятная на ощупь, то некоторые шерстяные предметы гардероба ощутимо «кусаются», но и это можно исправить!
- Замочите одежду в холодной воде с добавлением нескольких ложек белого столового уксуса на 15 минут.
- Слейте воду, аккуратно отожмите вещь, стараясь не растягивать ее.
- Возьмите небольшое количество кондиционера для волос и мягко «вотрите» его в ткань, распределяя равномерно.
- Оставьте вещь на 30 минут, после чего тщательно прополощите в холодной воде.
- Аккуратно отожмите ткань и дождитесь полного высыхания.
Нет ничего более уютного, чем теплый и приятный свитер или плед, которым можно вернуть первозданный вид с помощью этих простых советов.