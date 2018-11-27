Women’s Club: роскошные эстонские женщины отдохнули по-королевски (ГАЛЕРЕЯ)

В пятницу, 23 ноября в таллиннском ночном клубе Prive уже в седьмой раз состоялся вечер, полный гламура и красоты под названием Women’s Club. Это было заключительное мероприятие в этом году. В этот вечер насладиться шоу и отдохнуть от будней пришло порядка ста прекрасных дам. Певиц Filippo Pozza добавил вечеру итальянского шарма. Гостей порадовал модный показ от Дениса Мистюрина. Показ коллекции никого не оставил равнодушным, а некоторые посетительницы после показа поспешили приобрели новый наряд прямо из рук дизайнера.

"Women’s Club" ФОТО: Карина Ваус

Фирма эксклюзивной корейской косметики NanoAsia представила на вечере новую продукцию. Качественная продукция оформлена так, что можно купить её только за красоту упаковки. А содержание баночек делает косметику просто бесценной, ведь в производстве использованы последние достижения нано-технологий. Приветственный напиток добавил блеска в глазах, а мастер-класс по коньяку обучил премудростям употребления этого благородного напитка. Дегустация устриц прибавила почитателей этого деликатеса.

Women’s Club организуют две прекрасные женщины, Кятлин Рохилайд-Альясте и Милла Карпикова.

«Кто может понять женщину лучше, чем другая женщина. Концепция мероприятия очень проста. Быстрый темп жизни не оставляет времени на праздник. Мужчины, как правило, на вечеринках скучают, ведь дамам так много надо обсудить между собой. Именно поэтому и было решено сделать мероприятие только для женщин. Мы знаем, что дамы ждут подарков, развлечения, добавим к этому музыки, немного моды и получаем настоящее женское мероприятие», - поделилась Кятлин Рохилайд-Альясте.

«Все участницы вечера получили подарки. Ведущий вечера очаровательный Ханнес Вырно лично разыграл эксклюзивные призы. Каждая женщина почувствовала себя настоящей королевой, окутанной вниманием и окружённая шиком», - добавила она

По словам Миллы Карпиковой, несмотря на истерию «черной пятницы», не все кинулись в этот вечер за покупками.

«Мне очень приятно, что, несмотря на то, что наше мероприятие проходило в тот же день, что и скидочная кампания «черной пятницы», порядка ста женщин нашли дорогу на наш праздник. Мы стараемся радовать наших гостей развлекательной программой и эксклюзивными подарками. В этот вечер каждая гостья смогла зарядиться энергией и поболтать на женские темы с другими гостьями праздника», - поделилась Карпикова.

«На вечере был курьёзный случай, когда ведущий объявил, что какую-то гостью внизу клуба ожидает муж, которого не пустили ввиду того, что мероприятие только для женщин. Повторяю, мужчины, можете быть спокойны, Women’s Club только для женщин. На наше мероприятие мужской пол может попасть только в качестве партнёра или ведущего, в качестве гостей тут только прекрасный пол», - добавила Милла.