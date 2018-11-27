Что больше всего пугает окружающих в вашем знаке Зодиака

Овен

Отталкивать может их завоевательсткий инстинкт, так как эти люди стараются достигать своих целей, не видя препятствий. Вспыльчивость - еще одна черта, которая может пугать.

Телец

Упрямство - черта, которая может отталкивать. С Тельцами никогда нельзя пытаться переубедить их, лучше делать это скрытно, чтобы они сами приходили к правильным выводам.

Близнецы

Они умеют манипулировать людьми, а также довольно резко менять свою точку зрения. Оба этих навыка порой отталкивают и отпугивают окружающих.

Рак

Если Рак в плохом настроении, то лучше держаться подальше, так как представители этого знака зодиака могут озвучить правду, которую никто не захочет услышать. Они умеют давить на болевые точки.

Лев

Как бы странно это не было, но порой они пугают людей своей чрезмерной самоуверенностью. У Львов очень высокая самооценка, поэтому порой она мешает им быть толерантными.

Дева

Не терпят чужого превосходства, так как им нравится во всем быть лучшими. Именно такое стремление порой отпугивает окружающих.

Весы

Порой могут оказывать на людей сильную эмоциональную нагрузку, так как бывают чрезмерно импульсивны. Это может отталкивать.

Скорпион

Им тяжело управлять гневом, поэтому, если попадете под горячую руку или словечко представителей этого знака зодиака, не удивляйтесь, что захочется убежать.

Стрелец

Смелые и спонтанные люди, которые часто решаются на то, что другим не по силам. Как ни странно, но это может отпугивать менее решительных людей.

Козерог

Часто замкнутые личности, у которых на все имеется свое категорическое мнение. Учитывая этот факт, с ними бывает крайне сложно.

Водолей

Их головы всегда наполнены множеством размышлений, до которых другим сложно достучаться, поэтому близким людям бывает сложно, ведь они попросту не понимают, что же творится в голове Водолея на самом деле.

Рыбы

Бывают довольно самоотверженными, а это качество понятно не всеми, поэтому может отталкивать и даже слегка отпугивать.

Наличие недостатков или малопонятных качеств для других - нормальное явление для каждого человека. Нет ничего плохого в том, чтобы не быть идеальным. И все же, если вас волнует мнение окружающих и хочется им нравится, то постарайтесь поработать над своими отталкивающими чертами, а заодно и учитывать качества других, прежде чем обижаться на них.