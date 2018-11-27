Всё, что тебе стоит знать о визите к гинекологу, но ты стесняешься спросить

Когда начинать посещать гинеколога и как часто

Гинеколог - это врач, который специализируется на женском репродуктивном здоровье. Поэтому первый визит рекомендуют делать после того, как вы стали иметь сексуальные контакты, или хотя бы через год, если нет поводов для беспокойства.

Если же вы не живете половой жизнью, то посещение гинеколога рекомендуют начинать с 21 года, с обязательной сдачей мазка. В последующем можно приходить на проверку один раз в год. Как правило, для большинства женщин этого достаточно.

Когда обязательно надо посетить гинеколога

Поводом для обязательного визита к гинекологу должны стать малейшие отклонения в привычном ритме регулярных менструаций, боль внизу живота, раздражение слизистой влагалища, неприятные выделения, и любые другие недомогания. Особенно, если вы живете в ожидании беременности.

Также стоит проконсультироваться у специалиста в период менопаузы, которая наступает примерно в 50 лет или чуть раньше (позже). Организм женщины в этот период перестраивается, могут быть изменения в менструальном цикле и в общем самочувствии.

Как подготовиться к визиту

Чтобы визит к гинекологу прошел максимально эффективно, необходимо учитывать ряд моментов:

использование средств гигиены с сильными отдушками и антибактериальными свойствами может повлиять на достоверность анализов;

перед визитом достаточно принять душ, исключив спринцевание;

желательно 2-3 дня воздержаться от половых контактов;

первые дни после окончания менструации - лучшее время для визита к врачу;

желательно опорожнить кишечник и мочевой пузырь;

желательно не принимать лекарственные препараты в течение 2-3 недель, если они не связаны с жизненными показателями.

Специалисты рекомендуют периодически проводить самообследование наружных половых органов на предмет выявления изменений в них. Это можно сделать с помощью обычного зеркала, расположившись на стуле с разведенными ногами. Осмотрите внимательно половые губы, анус, нет ли на них покраснений, волдырей, язв - это всегда повод к незамедлительному визиту к гинекологу.

Но помните, что даже в случае отсутствия каких-либо видимых изменений, подобное самообследование никогда не заменит помощь квалифицированных специалистов. Своевременный поход к врачу может спасти вам жизнь!