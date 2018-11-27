Письмо читательницы: я его любила, а он предложил мне стать третьей, как жить дальше?

Встречалась с парнем шесть лет. У меня своя квартира, а он жил с мамой, бабушкой и братом, и поэтому все встречи проходили у меня. Я материально от него никогда не зависела, да и, признаться честно, никаких крупных подарков он никогда не делал, ссылаясь на бесконечный ремонт в частном доме и так далее. Я его любила. Очень сильно. Сейчас вспоминаю с горечью момент, когда он сильно заболел, я налепила пельмешек и с баночкой малинового варенья приехала его навестить. Звоню у калитки, замерзла. Но он не вышел и дверь мне не открыл. Позднее он сказал, что был один дома и физически не мог этого сделать. Обещал познакомить с родней.