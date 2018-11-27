Письмо читательницы: я его любила, а он предложил мне стать третьей, как жить дальше?

30-летняя Диана задалась вопросом: «Как жить дальше: я его любила, а он предложил мне стать третьей?»
Встречалась с парнем шесть лет. У меня своя квартира, а он жил с мамой, бабушкой и братом, и поэтому все встречи проходили у меня. Я материально от него никогда не зависела, да и, признаться честно, никаких крупных подарков он никогда не делал, ссылаясь на бесконечный ремонт в частном доме и так далее. Я его любила. Очень сильно. Сейчас вспоминаю с горечью момент, когда он сильно заболел, я налепила пельмешек и с баночкой малинового варенья приехала его навестить. Звоню у калитки, замерзла. Но он не вышел и дверь мне не открыл. Позднее он сказал, что был один дома и физически не мог этого сделать. Обещал познакомить с родней.
Но полгода назад я попала в ДТП. Сильно покалечилась. Училась заново ходить. Много шрамов на теле. Его не было рядом. Потому что он «не мог видеть мою боль». А потом и слышать по телефону. Я думала, что как все заживет, мы снова будем вместе. Это был стимул. Я привела себя в форму. А потом узнаю, что он женился. Он сказал мне, что если я его люблю по-настоящему, то могу быть его любовницей. Я отказалась. Иллюзии рухнули. Не знаю как отвлечься. Как жить дальше.
Помогите, пожалуйста, женщине разобраться с этим вопросом. Как бы вы поступили на месте Дианы? Что вы ей советуете делать дальше? Выражайте свое мнение в комментариях!