Шикарный макияж на Новый год 2019: блестки, стрелки, вино

🔗 chained 🔗 anyone else love yellow blush? I could wear it every day 😍 @anastasiabeverlyhills dip brow [taupe], concealer [0.5] - @maybelline fit me concealer [15] - @deciem coverage foundation [1.0N] - @imagiccosmetics_ face paint palette [yellow] - @samplebeauty paradigm shift palette [yellow] - @milkmakeup kush mascara, kush brow [dutch] - @lillylashes lashes [mykonos faux mink] - @jeffreestarcosmetics liquid frost [frostbite] - @ofracosmetics highlight [star island] - @fentybeauty gloss bomb [fenty glow] - #yellow #yellowmakeup #fentybeauty #fenty #fentyglossbomb #ofrahighlighter #ofracosmetics #jeffreestarcosmetics #lillylashes #mykonoslashes #lillylashesmykonos #milkmakeup #kushbrow #kushmascara #maybelline #abhbrows #anastasiabeverlyhills #creativemakeup #editorialmakeup #editoriallook #runwaymakeup #highfashionmakeup #brightmakeup #inbeautmag #modelmalay #theartistedit #beautifulmakeup

A post shared by brittny (@brittnymakeup) on Nov 4, 2018 at 1:29pm PST