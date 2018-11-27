Шикарный макияж на Новый год 2019: блестки, стрелки, вино

Узнай, как сделать макияж на Новый год 2019, чтобы угодить покровительнице года — желтой земляной Свинье, пишет lady.mail.ru
Больше желтого
Мы уже выяснили, что грядет год желтой Свиньи, который обещает быть веселым и полным отпускных, а не рабочих дней. А это значит, что желтого и золотого в твоем образе должно быть побольше. Если уж не весь следующий год, то хотя бы в долгожданную новогоднюю ночь. И тут нам очень повезло: канареечный оттенок звезды полюбили еще с лета, когда начали применять его в маникюре и педикюре.
МАРАФОН #МАШМОКИЯШ 💄 ⠀ Победителем предыдущего марафона DOTWORK стала @eva_wolfik 💖 А мы с вами двигаемся дальше🚀 ⠀ У меня для вас новое задание🔥 В актуальные с названием «ORANGERY» я закинула все видео с процессом мейка💕 Участвуй в моем мэрифоне и получай подарок за самый клевый мокияшшш🎁 ⠀ 1. Вдохновись моим мейком (как на фото), сделай образ с глазами и губами в желто-оранжевой гамме в мягких формах. Дополняй его, как пожелаешь ✅ (повторять точь-в-точь необязательно) 2. Выложи до 3 ноября включительно фотку с получившимся образом в профиль✅ 3. Отметь меня, напиши, что участвуешь в марафоне и поставь тег #машмокияш ✅ ⠀ Жду твою работу! Посмотри на макияж иначе вместе со мной💋
Что касается макияжа, то золотистый можно с легкостью добавить в уголок глаза. Такой прием очень освежает образ. Причем можно как выбрать сложносочиненный вариант со смоки-айз или стрелками, так и оставить единственным акцентом эту самую желтую капельку.
🔗 chained 🔗 anyone else love yellow blush? I could wear it every day 😍 @anastasiabeverlyhills dip brow [taupe], concealer [0.5] - @maybelline fit me concealer [15] - @deciem coverage foundation [1.0N] - @imagiccosmetics_ face paint palette [yellow] - @samplebeauty paradigm shift palette [yellow] - @milkmakeup kush mascara, kush brow [dutch] - @lillylashes lashes [mykonos faux mink] - @jeffreestarcosmetics liquid frost [frostbite] - @ofracosmetics highlight [star island] - @fentybeauty gloss bomb [fenty glow] - #yellow #yellowmakeup #fentybeauty #fenty #fentyglossbomb #ofrahighlighter #ofracosmetics #jeffreestarcosmetics #lillylashes #mykonoslashes #lillylashesmykonos #milkmakeup #kushbrow #kushmascara #maybelline #abhbrows #anastasiabeverlyhills #creativemakeup #editorialmakeup #editoriallook #runwaymakeup #highfashionmakeup #brightmakeup #inbeautmag #modelmalay #theartistedit #beautifulmakeup
Более смелая идея (с другой стороны, когда как не в самую главную вечеринку года идти на риск и пить шампанское?) — взять те же тени или хайлайтер (средство для сияния) и подвести им скулы, хорошенько растушевав. Один из последних трендов — растушевка до самых висков.
И не можем молчать о желтых страницах стрелках. Найти подводку такого оттенка будет нелегко, все-таки большинство брендов сегодня производят классику (черные или коричневые подводки, в лучшем случае — синие), но оно того стоит. Рисуй размашистые стрелки (такую красоту нечего скрывать!) и сочетай их с зелеными или оранжевыми (это тоже подходящие оттенки для грядущего года) карандашами для глаз.
Добавь блеск
Этот пункт выходит из предыдущего — ты, по сути, уже готова к яркому, сияющему образу. Свинья также приветствует блеск, так что награди им все выступающие части лица: скулы, косточки над бровями, арку над губой, переносицу. И если в течение всего года мы все-таки стараемся сделать сияние максимально деликатным и естественным, то в Новый год можно «прибавить звука». Используй для этих целей хайлайтер, сияющую пудру, тени с шиммером.
Makeup @brishmakeup Resultados así 😍 La importancia de acompañar un buen makeup con una excelente preparación de la piel . En este caso con productos @lidherma. ✨ Además ella se llevó sus productos para continuar con la rutina de cuidados en casa. 👏🏻💆🏻♀️ Si te gustan mis trabajos, seguime para no perderte lo nuevo (y para saber que te gustan! 😂) - Pedime tu turno por mensaje privado 💌 . . . . . . #highlighter #iluminador #glowskin #glowmakeup #makeup #maquillaje #maquilladora #makeupartist #nudelip #smokeyeye #maccosmetics #urbandecay #nakedheat #hudabeauty #maquilladoraargentina #maquillajeargentina #buenosaires #egresados #maybelline #makeupartistworldwide #glow #contouring #instamakeup #makeupmodel #quinceañera #novia #maquillajeegresadas #maquillajequinceañera #maquillajedenovia #maquillajesocial
Глиттер уже давно держится в топе самых необходимых средств на праздник. Блестки, сияющие частички, разноцветные веснушки — называй это явление как угодно и создавай с его помощью волшебство. Учитывая, что во все остальные дни года глиттер пристроить очень сложно (странно будет прийти с ним в офис), воспользуйся моментом.
И вот варианты, как «раскидать» его по лицу: под брови, на веки (желательно сначала нанести тени, а затем сам глиттер, чтобы удалять его потом было проще) на скулы и даже на губы. Ну или более «безопасный» способ — сделать маникюр с цветными блестками. Кстати, американские блогеры дошли до того, что они украшают глиттером и зону декольте, и даже ягодицы (они вообще любят все яркое чуть ли не на каждый день). Но врачи предупреждают: если средство попадет на слизистую, то может случиться беда.
Влюбись в розовый
А вот это уже предсказание от стилистов, визажистов и дизайнеров, которые постоянно работают с палитрой и знают, что, скорее всего, будет актуально в следующем году. Они уверяют, что розовый станет чуть ли не символом 2019 года. В общем-то он считается признаком целого поколения миллениалов — все эти платья Барби, ногти цвета фуксии не прошли даром для поколения нулевых.
И судя по тем же показам (например, американского Дома Badgley Mischka), остановиться можно на спокойной розово-персиковой гамме. Пастельные, максимально растушеванные тени и румяна — наше все. И это, кстати, отличный ответ ярко-красным теням, которые были в моде в начале этого года. Такая алая боевая раскраска пойдет не всем, а вот бледно-лососевый точно покажет миру утонченную, ненавязчивую и скромную натуру, которая ценит себя, но в то же время не готова кричать об этом направо и налево. Почти тургеневская барышня (в современном исполнении, разумеется).
Съешь сливу
Насыщенный сливовый (на худой конец винный) — то, что понравится Свинье в макияже на Новый год 2019. К тому же этот оттенок традиционно считается «зимним». Можно сочетать его со столь актуальным блеском на скулах и золотисто-песочными тенями в макияже глаз. Лайфхак: с такой расцветкой можно оставить ногти нейтральными.
Необязательно сочетать все эти тренды в одном образе. Найди тот, который подходит тебе больше всего (в зависимости от твоей смелости и желания попробовать что-нибудь новенькое в праздничную ночь).