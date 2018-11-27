Шикарный макияж на Новый год 2019: блестки, стрелки, вино

И не можем молчать о желтых страницах стрелках. Найти подводку такого оттенка будет нелегко, все-таки большинство брендов сегодня производят классику (черные или коричневые подводки, в лучшем случае — синие), но оно того стоит. Рисуй размашистые стрелки (такую красоту нечего скрывать!) и сочетай их с зелеными или оранжевыми (это тоже подходящие оттенки для грядущего года) карандашами для глаз.

Добавь блеск

Этот пункт выходит из предыдущего — ты, по сути, уже готова к яркому, сияющему образу. Свинья также приветствует блеск, так что награди им все выступающие части лица: скулы, косточки над бровями, арку над губой, переносицу. И если в течение всего года мы все-таки стараемся сделать сияние максимально деликатным и естественным, то в Новый год можно «прибавить звука». Используй для этих целей хайлайтер, сияющую пудру, тени с шиммером.

Глиттер уже давно держится в топе самых необходимых средств на праздник. Блестки, сияющие частички, разноцветные веснушки — называй это явление как угодно и создавай с его помощью волшебство. Учитывая, что во все остальные дни года глиттер пристроить очень сложно (странно будет прийти с ним в офис), воспользуйся моментом.

И вот варианты, как «раскидать» его по лицу: под брови, на веки (желательно сначала нанести тени, а затем сам глиттер, чтобы удалять его потом было проще) на скулы и даже на губы. Ну или более «безопасный» способ — сделать маникюр с цветными блестками. Кстати, американские блогеры дошли до того, что они украшают глиттером и зону декольте, и даже ягодицы (они вообще любят все яркое чуть ли не на каждый день). Но врачи предупреждают: если средство попадет на слизистую, то может случиться беда.