Что значит, если ребенок плачет в утробе матери

Согласно исследованию ученых, новорожденные начинают развивать свои способы коммуникации еще до рождения, чтобы они были готовы делиться своими эмоциями, когда впервые появятся на свет.

Исследователи использовали ультразвук, чтобы определить выражение лица плода в матке. Они заметили, что малыши морщат нос и хмурят брови.

«Для новорожденных жизненно важно уметь показывать боль, как только они рождаются, чтобы они могли сообщать матери о любом дискомфорте или боли, которую они могут испытывать», — считает доктор Райсланд из Даремского университета.