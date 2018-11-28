Четыре типа женщин, которых мужчины обходят стороной

1. Несмеяны

К ним можно смело отнести опытных бизнес-леди.

Они многого добились и знают себе цену. Поэтому мужчинам крайне трудно держать поставленную ими высокую планку. Насмешить их или чем-то удивить – это из разряда фантастики. Создается впечатление, что такие женщины высокомерны, хотя это может быть и не так.

В общении или на свидании они могут немного холодно принимать знаки внимания, даже если мужчина им нравится. Раскусить такую даму сможет далеко не каждый, поэтому, немного помучившись, мужчины обычно уходят.

2. Торговки

Спешим успокоить: это не девушки, которые работают в сфере торговли. Скорее дамочки, которые постоянно оценивают мужчину и воспринимают его как товар.

Они присматриваются к новому знакомому и оглядывают его с ног до головы. Обращают внимание на внешность, социальный статус и кошелек, сканируя мужчину на протяжении всей беседы. В их правилах, например, без стеснения спросить потенциального кавалера о размере его зарплаты. Представители сильного пола стараются избегать таких женщин, рядом с ними неуютно.

3. Халявщицы

Они инфантильны и крайне несамостоятельны.

Это те дамочки, к которым нужно мчаться по первому зову, потому что она порезала пальчик и не может добрести до ближайшего магазина, чтобы купить йогурт. Сначала такие женщины могут привлекать мужчин, но после понимания масштабов катастрофы они обычно бегут к более независимым, способным заработать себе хотя бы на помаду. Но «халявщицы» не унывают, они ищут нового партнера, который будет упиваться тем, что девушка полностью зависит от него материально.

4. Учительницы

У этих женщин на все есть «свое объективное» мнение.