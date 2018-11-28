Самое нужное: что Кейт Миддлтон всегда носит в своей сумочке

Герцогиню Кембриджскую Кэтрин все привыкли видеть с маленьким клатчем в руках. Казалось бы, что туда может поместиться? Западным СМИ удалось это выяснить, пишет rus.tvnet.lv.
Американский Cosmopolitan, ссылаясь на биографию Кейт Миддлтон авторства Марсии Муди, рассказал, без каких вещей супруга принца Уильяма и мама троих детей не выходит из дома.
Оказалось, в миниатюрный клатч гецогиня Кембриджская всегда кладет компактное зеркальце, матирующие салфетки, носовой платок и бальзам для губ.
Негусто, правда? Но главное, что поражает, так это отсутствие в этом списке мобильного телефона. А с другой стороны - зачем он ей? Не королевское это дело! На то помощники имеются...
А теперь загляните в свою сумочку. Есть отлтчие, правда?
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