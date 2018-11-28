Самое нужное: что Кейт Миддлтон всегда носит в своей сумочке

Американский Cosmopolitan, ссылаясь на биографию Кейт Миддлтон авторства Марсии Муди, рассказал, без каких вещей супруга принца Уильяма и мама троих детей не выходит из дома.

Негусто, правда? Но главное, что поражает, так это отсутствие в этом списке мобильного телефона. А с другой стороны - зачем он ей? Не королевское это дело! На то помощники имеются...