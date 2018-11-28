Женщин каких знаков Зодиака ждет участь черной вдовы?

Весы

Их противоречивая натура постоянно пребывает в вечной борьбе с нерешительностью и сомнениями. В молодости им трудно найти такого партнера, который будет полностью отвечать всем их требованиям. Но если они найдут гармонию в партнерских отношениях, то станут бережно хранить свое семейное счастье. Роль черной вдовы — это не для их знака. Ведь они стараются сделать только чище свои отношения, не доставляя никому неудобств и зла. В них заложена сила духа и постоянное жизнелюбие к тому, что их окружает.

Скорпион

Это настоящая паучиха и черная вдова. Несмотря на их чрезмерную выносливость и способность не прогибаться под ударами судьбы, этот знак, как магнитом, притягивает к себе весь негатив и неприятности. Им все равно, что о них говорят и какого мнения об их персоне окружающие. Они не побоятся устроить свою личную жизнь еще раз, несмотря на не давнишнюю трагедию. Они идут по жизни с гордо поднятой головой, проникают в любую тайну и заставляют работать время в свою пользу.

Стрелец

Их оптимистический настрой нацелен на то, чтобы постоянно верить в светлое будущее. Они движутся в выбранном темпе всю свою сознательную жизнь и не унывают перед трудностями. Своим жизненным потенциалом они способны поглотить мужское начало, что очень часто становится фундаментом для разрыва отношений. Но даже если это и случится, их второй брак будет более продуманный и взвешенный. Им свойственно подталкивать партнера к действиям, но не подавлять его энергию и силу воли.

Козерог

Их жажда быть всегда практичным во всем настолько фанатична, что они безразличны к своему партнеру. Они обладают отменным здоровьем, поэтому причисляются к числу долгожителей. Их психологию трудно понять, потому, как под маской равнодушия скрываются их настоящие чувства. Если первый брак заканчивается разводом, то они не спешат снова погрязнуть в рутине житейских проблем. Знаки обладают мощной энергетикой, которая отзеркаливает все то проклятие, что на них насылают.

Водолей

Они настолько трепетно относятся к семейным отношениям, что предпочитают всю свою жизнь прожить с одним партнером. У них нет сильной разрушительной силы, которая способна испортить их судьбу на начальном этапе. Поэтому статус черной вдовы никак их не коснется. Но если они себе выберут мужа-вампира, который начнет качать ее энергию, то они могут превратиться в пассивную и подневольную жертву. Их партнер может довести до полного психологического изнеможения в том случае, если они позволят ему это делать.

Рыбы