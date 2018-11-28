Ср, 28.11.2018
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  • Женщина этого знака Зодиака может украсть сердце навсегда. Вы уже знаете, кто она?

Женщина этого знака Зодиака может украсть сердце навсегда. Вы уже знаете, кто она?

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Скорпион, знак Зодиака, женщина

ФОТО: Igor Zakowski / PantherMedia / Igor Zakowski/Scanpix

По словам астрологов, представительницы этого знака страстны, прекрасны и очень опасны для мужчин, пишет fabiosa.ru.

Вы уже знаете, о ком идет речь? Кто главная сердцеедка гороскопа? Да, это Скорпион!

Женщина этого знака может украсть сердце навсегда!

1. В ее душе горит огонь

Женщины-Скорпионы являются самыми раскрепощенными в гороскопе. Их фантазия в постели может быть безграничной. 

2. Ей все равно, что подумают люди

Женщины-Скорпионы - сильные и независимые натуры. Главное для них - следовать собственным путем в жизни, невзирая на чужое мнение. 

3. Она прекрасно умеет хранить мужские секреты

Женщина-Скорпион не только верна избраннику, но и умеет хранить его тайны. Поэтому мужчина может поделиться с ней, чем угодно!

4. В ней много загадок

Женщина-Скорпион очень оригинальна и таинственна. В ее жизни есть множество секретов, которые мужчина никогда не устанет разгадывать!

5. Она невероятно красива!

Эти дамы часто обладают очень необычной внешностью, которая притягивает представителей сильного пола, как магнит. А ведь любой мужчина, в первую очередь, любит глазами!

Если вам нужна сильная и чувственная партнерша, ищите женщину-Скорпиона. Эта красавица знает, как сделать своего избранника самым счастливым человеком на Земле!

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