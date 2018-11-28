Опасный завтрак: врачи назвали восемь продуктов, которые запрещено есть натощак

Многие будут разочарованы, ведь среди нежелательных продуктов для вашего завтрака есть даже кофе. Да, да! Излюбленный многими горячий напиток лучше отложить в сторону. Для того, чтобы не совершать роковых ошибок, советуем вам ознакомиться и с другими продуктами, которые лучше кушать в середине дня.

Восемь продуктов которыми лучше не завтракать

Правильное питание – это основа здорового организма. Также важно не только то, что ты ешь, но и то, когда ты это делаешь. Врачи составили список продуктов, которые не рекомендуют есть на голодный желудок.

Кофе

Многие кофеманы любят начинать свое утро именно с чашечки свежезаваренного ароматного кофе. Но они даже не подозревают, что тем самым вредят своему организму. Кофе провоцирует излишнюю выработку желудочного сока, которая вредит слизистой. Самое печальное развитие ситуации приведет к гастриту или язве.

Это не значит, что вы должны отказаться от этого бодрящего напитка. Просто повремените, пока не позавтракаете.

Сладкое

Самый популярный перекус это что-то сладенькое. Знаменитые французские круассаны с кофе манят сладкоежек. Придержите свою любовь к сладкому по утрам, если не хотите заработать сахарный диабет. Поджелудочной железе трудно справляться с большим количеством инсулина, который поступает со сладким. Поэтому попытайтесь заменить шоколад чем-то не менее вкусным и сытным.

Зеленые овощи

Несмотря на бытующее мнение, что все овощи очень полезны, вам стоит знать и об их вреде. В сырых зеленых овощах содержится аминокислоты, которые агрессивно влияют на слизистую оболочку желудка. Лучше, делать из овощей гарнир к основному блюду.

Томаты

Они содержат в себе много кислоты из-за которой выделяется много желудочного сока. Таким образом вы обеспечите себе не только дискомфорт, но и изжогу. Схожий эффект оказывает употребление хурмы, картофеля и цитрусовых натощак.

Бананы

Этот фрукт, съеденный на голодный желудок может нарушить работу вашей сердечнососудистой системы. Кушайте бананы после основного завтрака. Полезные витамины будут лучше усваиваться вашим организмом.

Продукты с дрожжами

К этой категории продуктов относится, в первую очередь, выпечка. И это худший выбор еды, если вы голодны. Из-за таких продуктов организм страдает от повышенного газообразования. Вы будете чувствовать дискомфорт и тяжесть.

Газированные напитки

Запомните, напитки, особенно холодные, оказывают негативное влияние на процесс обмена веществ. Специалисты советуют, прежде чем приступить к завтраку выпейте стакан воды комнатной температуры. Это начнет процесс пищеварения.

Острая пища

Блюда с большим количеством различных специй не будут жаловать ваш желудок. Приготовьтесь к боли, изжоге и нарушениям пищеварения.

Что же эксперты советуют есть по утрам? Обратите ваше внимание на различные каши. Это источник витаминов, полезных микроэлементов, а значит энергии и бодрости.

Не забывайте и о пользе обыкновенных куриных яиц. К слову, этот низкокалорийный продукт придется по душе тем, кто следит за своей фигурой. Также используйте различные виды орехов.