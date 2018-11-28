Опасный завтрак: врачи назвали восемь продуктов, которые запрещено есть натощак

Когда мы голодны, кажется, уже неважно какие под рукой продукты, главное поскорее наесться. Специалисты остерегают от таких опрометчивых шагов. Ведь не все продукты можно есть натощак, пишет joinfo.ua. Некоторые могут навредить вашему желудку. Какие же продукты являются вашими "врагами" в этом случае?
Многие будут разочарованы, ведь среди нежелательных продуктов для вашего завтрака есть даже кофе. Да, да! Излюбленный многими горячий напиток лучше отложить в сторону. Для того, чтобы не совершать роковых ошибок, советуем вам ознакомиться и с другими продуктами, которые лучше кушать в середине дня.
Восемь продуктов которыми лучше не завтракать
Правильное питание – это основа здорового организма. Также важно не только то, что ты ешь, но и то, когда ты это делаешь. Врачи составили список продуктов, которые не рекомендуют есть на голодный желудок.
Кофе
Многие кофеманы любят начинать свое утро именно с чашечки свежезаваренного ароматного кофе. Но они даже не подозревают, что тем самым вредят своему организму. Кофе провоцирует излишнюю выработку желудочного сока, которая вредит слизистой. Самое печальное развитие ситуации приведет к гастриту или язве.
Это не значит, что вы должны отказаться от этого бодрящего напитка. Просто повремените, пока не позавтракаете.
Сладкое
Самый популярный перекус это что-то сладенькое. Знаменитые французские круассаны с кофе манят сладкоежек. Придержите свою любовь к сладкому по утрам, если не хотите заработать сахарный диабет. Поджелудочной железе трудно справляться с большим количеством инсулина, который поступает со сладким. Поэтому попытайтесь заменить шоколад чем-то не менее вкусным и сытным.
Зеленые овощи
Несмотря на бытующее мнение, что все овощи очень полезны, вам стоит знать и об их вреде. В сырых зеленых овощах содержится аминокислоты, которые агрессивно влияют на слизистую оболочку желудка. Лучше, делать из овощей гарнир к основному блюду.
Томаты
Они содержат в себе много кислоты из-за которой выделяется много желудочного сока. Таким образом вы обеспечите себе не только дискомфорт, но и изжогу. Схожий эффект оказывает употребление хурмы, картофеля и цитрусовых натощак.
Бананы
Этот фрукт, съеденный на голодный желудок может нарушить работу вашей сердечнососудистой системы. Кушайте бананы после основного завтрака. Полезные витамины будут лучше усваиваться вашим организмом.
Продукты с дрожжами
К этой категории продуктов относится, в первую очередь, выпечка. И это худший выбор еды, если вы голодны. Из-за таких продуктов организм страдает от повышенного газообразования. Вы будете чувствовать дискомфорт и тяжесть.
Газированные напитки
Запомните, напитки, особенно холодные, оказывают негативное влияние на процесс обмена веществ. Специалисты советуют, прежде чем приступить к завтраку выпейте стакан воды комнатной температуры. Это начнет процесс пищеварения.
Острая пища
Блюда с большим количеством различных специй не будут жаловать ваш желудок. Приготовьтесь к боли, изжоге и нарушениям пищеварения.
Что же эксперты советуют есть по утрам? Обратите ваше внимание на различные каши. Это источник витаминов, полезных микроэлементов, а значит энергии и бодрости.
Не забывайте и о пользе обыкновенных куриных яиц. К слову, этот низкокалорийный продукт придется по душе тем, кто следит за своей фигурой. Также используйте различные виды орехов.
Следите за своим здоровьем и питайтесь правильно!