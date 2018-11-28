Есть после шести можно! Продукты питания, которые нужно ввести в рацион на ужин

Проблема заключается в том, что почему-то считается, что пищеварение в процессе сна либо не работает, либо мешает нормально спать. Это не совсем так, особенно если употреблять здоровую и относительно лёгкую пищу. Мы расскажет вам, что именно можно есть после 6 часов вечера.

Чечевица

Её можно употреблять чуть ли не за час до сна. А всё потому, что переваривается она необычайно легко. При этом в чечевице содержатся не только углеводы с клетчаткой, но и белки, что делает её в принципе неплохим продуктом питания. А если учесть, что сварить её можно за 5 минут, то все остальные вопросы отпадают сами собой.

Морская рыба

Конечно, не целый лосось, а небольшой кусочек. Но белок и омега-3 жирные кислоты перед сном – отличная идея. Кроме того, рыба переваривается намного эффективнее мяса, поэтому уж точно подходит для перекусов на ночь.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки можно погрызть даже прямо перед сном. Много их всё равно не съесть, а лишняя порция омега-3 жирных кислот, магния и белков организму уж точно не повредит. Кроме того, данные семечки можно просто добавлять к любым другим блюдам, употребляемым на ужин.

Запеченное яблоко

Три минуты в микроволновке – и вкусный перекус готов. Но только одно яблоко – не больше. И хоть воздействие высокой температуры частично разрушит витамин С, содержащийся во фрукте – не страшно. Зато клетчатка будет усваиваться эффективнее.

Миндаль

Ещё один вариант простого, но весьма полезного перекуса. Даже 10 орехов хватит для того, чтобы утолить голод и привнести в организм ряд полезных веществ, необходимых для нормального метаболизма.

Гречка

Почему-то считается, что каши нужно есть исключительно утром. Ничего подобного! Гречка, например, – универсальный продукт. И в качестве эффективного ужина – отличный вариант. Но только в небольших количествах – несколько ложек гречки, сваренной с овощами – отличный вариант для перекуса на ночь.

Творог

Кисломолочная продукция в принципе хорошо идёт на ужин, так что творог в этом плане не одинок. Особенно полезен он детям и пожилым людям, поскольку не только много кальция содержит, но и в нём белки в легкоусваиваемой форме присутствуют.

Куриная грудка