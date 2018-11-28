Избавление от икоты: топ-5 советов как ее прекратить

С икотой, наверное, хоть раз сталкивался каждый человек, пишет joinfo.ua. Бывает, что эта непроизвольная реакция организма застает нас в общественном месте, создавая неловкую ситуацию. Мы поделимся подборкой советов и расскажет, как можно поступить в этом случае.

Отчего возникает икота?

Причин этого явления довольно много. Это и переохлаждение, и признак переполненного желудка. Также человек может начать икать, если принимал пищу в неудобном положении, сдавив область диафрагмы. Либо если ел на ходу или разговаривал во время трапезы, а потому с едой в организм попало много воздуха.

Что же делать, если начал икать?

Выполните очень медленный и глубокий вдох. В процессе заткните уши пальцами, а воздух выдыхайте через плотно сжатые губы, чтобы выдох происходил с усилием. Кроме того, вы можете попробовать сделать очень глубокий вдох, набрав максимальное количество воздуха, и сильно надавить на запястье — в ту область, где мы привыкли прощупывать пульс. Если повторить процедуру несколько раз, икота прекращается. Отвлекитесь на продукт с ярким вкусом. Это может быть ломтик лимона или кислая конфета. Либо можно пожевать зернышки одного зеленого кардамона, предварительно достав их из коробочки этой специи — это, кстати, отлично продезинфицирует вашу ротовую полость. Попробуйте заглатывать воздух, прижав подбородок к области грудной клетки. Представьте, что вы пьете воду, и сделайте несколько глотательных движений, оставаясь в этом положении. Сделайте серию наклонов — вперед и назад, влево и вправо. В результате спазм, вызвавший икоту, пройдет.