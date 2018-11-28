Ким Кардашьян нарастила ресницы своей пятилетней дочери. А не рановато ли?

У 38-летней Ким Кардашьян хватает времени на все! Она не только не перестает удивлять нас своими неожиданными модными образами, но и успевает следить за внешностью собственных детей (которых, напомним, у знаменитости трое).
Так, 26 ноября 2018 года Ким отправилась в салон красоты не одна, а со своей 5-летней дочкой Норт Вест, пишет fabiosa.ru. Обе красотки нарастили себе длиннющие ресницы!
Более того, звезда реалити-шоу сделала видео дочери, которое опубликовала в социальной сети Instagram.
Я не знаю, что выглядит смешнее: ее ресницы или то, что моя дочь сделала первую публикацию? — прокомментировала это видео Ким.
Как пишет Daily Mail, несмотря на юный возраст, Норт Вест регулярно делает маникюр, педикюр и другие процедуры красоты, а также дает собственной матери ценные советы.
А 24 ноября Ким попросила наследницу протестировать на себе косметическую продукцию KKW Beauty Glam, для чего лично сделала малышке макияж.
Еще в 2015 году, во время интервью журналу Elle Кардашьян поделилась тем, что ее дочка растет такой же поклонницей косметики, как и она сама:
"Она одержима косметикой и постоянно наблюдает, как я крашусь. Ей очень нравится этот процесс", — сказала тогда звезда KUWTK.
Однако не все поклонники одобряют методы воспитания Ким. Вот что они пишут:
Зачем маленькой девочке искусственные ресницы?
А как вы считаете, не рановато ли 5-летней малышке пользоваться декоративной косметикой? Или Ким поступает правильно, поскольку девочки должны учиться быть красивыми буквально с пеленок? Поделитесь своим мнением в комментариях!