Ср, 28.11.2018
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Ким Кардашьян нарастила ресницы своей пятилетней дочери. А не рановато ли?

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Ким Кардашян с детьми.

ФОТО: Scanpix/NIJO

У 38-летней Ким Кардашьян хватает времени на все! Она не только не перестает удивлять нас своими неожиданными модными образами, но и успевает следить за внешностью собственных детей (которых, напомним, у знаменитости трое).

Так, 26 ноября 2018 года Ким отправилась в салон красоты не одна, а со своей 5-летней дочкой Норт Вест, пишет fabiosa.ru. Обе красотки нарастили себе длиннющие ресницы!

Более того, звезда реалити-шоу сделала видео дочери, которое опубликовала в социальной сети Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oh North 😂💜 #northwest

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Я не знаю, что выглядит смешнее: ее ресницы или то, что моя дочь сделала первую публикацию? — прокомментировала это видео Ким.

Как пишет Daily Mail, несмотря на юный возраст, Норт Вест регулярно делает маникюр, педикюр и другие процедуры красоты, а также дает собственной матери ценные советы.

А 24 ноября Ким попросила наследницу протестировать на себе косметическую продукцию KKW Beauty Glam, для чего лично сделала малышке макияж. 

Еще в 2015 году, во время интервью журналу Elle Кардашьян поделилась тем, что ее дочка растет такой же поклонницей косметики, как и она сама:

"Она одержима косметикой и постоянно наблюдает, как я крашусь. Ей очень нравится этот процесс", — сказала тогда звезда KUWTK. 

Однако не все поклонники одобряют методы воспитания Ким. Вот что они пишут:

Зачем маленькой девочке искусственные ресницы?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thankful for our babies being besties 👯

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А как вы считаете, не рановато ли 5-летней малышке пользоваться декоративной косметикой? Или Ким поступает правильно, поскольку девочки должны учиться быть красивыми буквально с пеленок? Поделитесь своим мнением в комментариях!

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