Ким Кардашьян нарастила ресницы своей пятилетней дочери. А не рановато ли?

Так, 26 ноября 2018 года Ким отправилась в салон красоты не одна, а со своей 5-летней дочкой Норт Вест, пишет fabiosa.ru. Обе красотки нарастили себе длиннющие ресницы!

Более того, звезда реалити-шоу сделала видео дочери, которое опубликовала в социальной сети Instagram.

Я не знаю, что выглядит смешнее: ее ресницы или то, что моя дочь сделала первую публикацию? — прокомментировала это видео Ким.

Как пишет Daily Mail, несмотря на юный возраст, Норт Вест регулярно делает маникюр, педикюр и другие процедуры красоты, а также дает собственной матери ценные советы.

А 24 ноября Ким попросила наследницу протестировать на себе косметическую продукцию KKW Beauty Glam, для чего лично сделала малышке макияж.

Еще в 2015 году, во время интервью журналу Elle Кардашьян поделилась тем, что ее дочка растет такой же поклонницей косметики, как и она сама:

"Она одержима косметикой и постоянно наблюдает, как я крашусь. Ей очень нравится этот процесс", — сказала тогда звезда KUWTK.

Однако не все поклонники одобряют методы воспитания Ким. Вот что они пишут:

Зачем маленькой девочке искусственные ресницы?