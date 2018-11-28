Названа точная дата открытия магазина Тимати в Таллинне! Не пропусти и ты!

Теперь, после двух недель тестовой работы, магазин готов официально открыть свои двери в первый день зимы, 1 декабря.

Black Star Wear Tallinn ФОТО: Фото промо

Торжественное открытие будет доступно для всех посетителей торгового центра. С 15:00 до 16:00 пройдет основная программа для всех, пришедших на открытие. Гостей ждут сюрпризы от Black Star, розыгрыши подарков, выступление twerk-танцовщиц, фокусника Александра Замашки, а также акробатов, которые будут устанавливать рекорд Гиннеса.

К 1 декабря в магазине появится множество нового товара - это будут как новые коллекции одежды, так и стильные аксессуары. Настроение публике создаст диджей, в плейлисте которого будут звучать лучшие хиты музыкального лейбла Black Star и мировые хиты формата Black Star Radio.

Ближе к ночи праздник переместится в клуб Teater, где официальное открытие первого в Европе магазина Black Star Wear завершится грандиозным afterparty.