«Маменькин сынок»: самые инфантильные мужчины по знаку Зодиака

В большинстве случаев «маменькиного сынка» невозможно перевоспитать, поэтому лучше держаться от подобных мужчин подальше. Но как же их вычислить?

Пять знаков Зодиака, у которых черты «маменькиного сынка» выражены наиболее сильно

1. Дева

Эти мужчины с достоинством несут по жизни мамины уроки, которые она преподала им ещё в детстве — в частности, о важности чистоты и порядка в доме. Своих потенциальных избранниц представители данного знака рассматривают буквально под микроскопом, поэтому и женятся обычно поздно, а в браке постоянно упрекают супругу и ставят в пример маму.

2. Весы

В семье представителя этого знака маму едва ли не боготворят. Отец носит на руках, а окружающие считают иконой стиля и восхищаются её успехами и талантами. Весы вырастают с полной уверенностью, что их мама — идеал, и лучшей женщины ему не встретить.

3. Рак

Мужчины, родившиеся под этим знаком, и дня не могут прожить, не созвонившись с мамочкой. Даже во взрослой жизни Рак ведёт себя, как инфантильный и беззащитный ребёнок. Женщине, решившей связать свою судьбу с таким мужчиной, придётся свыкнуться с тем, что возлюбленный постоянно будет ставить ей в пример маму, которая, вероятно, часто будет гостить у своего драгоценного сыночка.

4. Рыбы

Представители этого знака выбирают себе спутницу жизни по образу и подобию матери. Ему нужна женщина, которая примет его со всеми недостатками и слабостями и будет утешать в трудную минуту. Рыбы — крайне нерешительные мужчины, которые ждут, что их избранница возьмёт на себя решение всех проблем.

5. Водолей

Самый капризный из знаков зодиака. Водолеи зачастую растут в атмосфере безнаказанности и вседозволенности, поэтому ожидают, что окружающие будут выполнять все их прихоти. Мужчины, родившиеся под этим знаком, настолько привыкают к жизни рядом с мамой, что даже после свадьбы могут оставаться у неё ночевать, или, по крайней мере, заглядывать на обед.