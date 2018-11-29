Внимание розыгрыш! Проведи волшебный вечер в компании самых модных и красивых людей Таллинна!

Совместно с порталом Krasotka.ee разыгрывается один VIP билет, в который входит приветственный напиток из Radisson Sky Bar на выбор самого гостя, и приятный персональный подарок от партнеров мероприятия.

Веселый смех, угощения, шампанское, красивые гости и приятные сюрпризы - вот, что ожидает гостей мероприятия!

Стилист Анна Алексеева и бренд Art of Ikigai продемонстрируют совместный показ business casual коллекции рубашек с эксклюзивным принтом ручной работы. Дизайнеры порадуют гостей стильными образами с использованием особого фен шуй принта, специально подобранного для коллекции.

Стилист Анна Алексеева прокомментировала предстоящий показ:

“Коллекция одежды которую мы представим гостям на Miracle Fashion Show призвана продемонстрировать, что офисная одежда не про скуку и консерватизм, а больше про изящную огранку женственности в рамках делового стиля. Несмотря на холодный период можно оставаться современной, стильной и ухоженной женщиной не рискуя замерзнуть.”

Феншуй художник и создатель бренда Art of Ikigai, Майя Блиндер, приоткрыла завесу тайны, рассказав о принте специально для портала Krasotka.ee:

“На Mirracle Fashion Show мы откроем миру один из восьми эксклюзивных принтов коллекции «Исполнения желаний» - принт «Пара карпов». Это фен шуй символ, способный подарить своему обладателю взаимную любовь и надежные партнерские отношения. Одежда с этим символом создает энергию привлечения удачи в делах, помогает найти наилучшие пути развития бизнеса, привлекает в жизнь человека гармонию, наделяет уверенностью в себе и спокойствием.”

Еще больше волшебства в Miracle Fashion Show добавит известный иллюзионист Дмитрий Зорин, который удивит гостей неожиданными трюками. И это еще не все сюрпризы Miracle Fashion Show! Организатор показа, коллаборационное агентство First Fashion House, готовит множество призов, подарков и угощений для гостей мероприятия.

First Fashion House ФОТО: Промо-фото

“Мы создадим по-настоящему волшебную атмосферу для гостей, чтобы в этот вечер все могли расслабиться и отдохнуть, забыв на пару часов о предрождественской суете! Miracle Fashion Show будет настоящим погружением в мир красоты и удовольствия. Обязательно будут и комплименты гостям от наших партнёров, и лотерея, а каждый гость получит внимание и ценные подарки”, - прокомментировала владелица First Fashion House, Анна Павлова.

Ссылка на мероприятие в facebook:

https://www.facebook.com/events/206099663622141/