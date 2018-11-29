Как правильно почистить стиральную машину от накипи, чтобы она стала, как новенькая

Участок №1 - сливной насос

Он находится на лицевой стороне стиральной машинки в виде небольшой квадратной крышки. Подставьте мисочку, а затем откройте эту "дверцу". Выньте пробку, которую увидите. В этот момент из шланга может вылиться вода. За пробкой сразу же будет виден весь объем грязи: шерсть, волосы и прочее. Наденьте перчатки и аккуратно рукой очистите этот шланг от грязи. Вытрите насухо. Чистить это место нужно 2 раза в месяц.

Участок №2 - отделение для порошка и кондиционера

В этом месте может образоваться даже грибок, поэтому ни в коем случае не игнорируйте его. Емкость легко снимается, поэтому выньте ее и хорошенько промойте и почистьте при помощи губки или зубной щетки. Налет можно удалить при помощи специальных чистящих средств. Залейте в отделение и дайте постоять 1-2 часа. Чистить это место нужно после каждой 5-ой стирки.

Участок №3 - барабан

Есть несколько способов: первый - залить в него 100 мл отбеливателя и включить стирку без белья с температурой 60 градусов (не ниже). Это лишь первый этап; второй - всыпьте в барабан 2 пакетика лимонной кислоты. Запустите режим стирки с самой высокой температурой. Режим двойного полоскания поможет убрать налет.

Участок №4 - манжет (уплотнительная резинка)

Нанесите на губку немного соды, сухого моющего средства или белизны. Аккуратно оттяните резинку на себя, чтобы протереть металлическую часть корпуса. Так же промойте и саму резинку. Оттягивайте ее очень аккуратно, чтобы не растянуть и не повредить. После того, как почистите ее, хорошенько протрите слегка влажной тряпкой.

Участок №5 - ТЭН (трубчатый электронагреватель)

Это очень чувствительная часть стиральной машинки, так как именно она наиболее подвержена поломкам. И это происходит по причине налета! Возьмите 5 пакетиков лимонной кислоты: 4 - в емкость для порошка, 1 - в барабан. Включите режим стирки с максимальной температурой 90-95 градусов. В момент слива вы сможете наблюдать за тем, как грязные куски налета выходят наружу. Делать такую чистку можно 2 раза в месяц (все зависит от того, как часто вы включаете машинку).