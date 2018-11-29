В Таллинне прошел мастер-класс лучшего парикмахера мира: модная галерея

В рамках мастер-класса прошла презентация коллекции SPECTRALITY. Новая коллекция сочетает в себе классическую чувственность с чистыми цветами солнечного света. Том продемонстрировал авторские техники стрижек и мировые техники окрашивания. Представил краситель нового поколения COLOR FLAMES - высокостойкий пигмент прямого действия без аммиака и окислителя. COLOR FLAMES позволяет создавать яркие, креативные образы и одновременно ухаживать за волосами во время создания цвета.