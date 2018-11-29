В Таллинне прошел мастер-класс лучшего парикмахера мира: модная галерея

В воскресенье, 25 ноября, в отеле Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn прошёл мастер-класс Тома Кробота – международного художественного директора A. EWALD FRISEURHAUS и лучшего парикмахера мира по версии международной парикмахерской прессы.
A. EWALD FRISEURHAUS является владельцем немецкого бренда косметики для волос C:EHKO.
В рамках мастер-класса прошла презентация коллекции SPECTRALITY. Новая коллекция сочетает в себе классическую чувственность с чистыми цветами солнечного света. Том продемонстрировал авторские техники стрижек и мировые техники окрашивания. Представил краситель нового поколения COLOR FLAMES - высокостойкий пигмент прямого действия без аммиака и окислителя. COLOR FLAMES позволяет создавать яркие, креативные образы и одновременно ухаживать за волосами во время создания цвета.
Немецкий бренд C:EHKO - это 75 лет семейных традиций! Огромный опыт и эксклюзивный подход к уходу за волосами!
Макияжи моделям делали известные эстонские визажисты Дина Чистякова и Меелис Крик (основатель школы для визажистов GlamEst).
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