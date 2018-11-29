Из мачо в топ-модель: как бы выглядели известные мужчины, если бы родились женщинами

Вероятно, большинству из нас весьма проблематично представить звёздных мужчин, особенно актёров, играющих брутальных мачо, в образе девушки, пишет fabiosa.ru. Или самого себя - человеком другого пола. Однако современные технологиипозволяют нам немного пофантазировать!
Пользователи Сети решили представить, как бы выглядели 9 знаменитых мужчин, если бы родились женщинами.
1. Вин Дизель
Звезду "Форсажа" в этой милой блондинке просто не узнать.
2. Леонардо Ди Каприо
Несмотря на пухлые губы и выразительные глаза женской версии Лео, в своём обличье ему всё же лучше.
3. Дуэйн Джонсон
Из «Скалы» получилась бы настоящая женщина-вамп!
4. Брэд Питт
Экс-супруг Анджелины Джоли после «трансформации» стал похож на Кейт Мосс.
5. Джонни Депп
Нам кажется, или в женском образе Джонни похож на Монику Беллуччи?
6. Дэниэл Рэдклифф
Ах, эти обворожительные голубые глаза!
7. Адам Сэндлер
Вот как на самом деле выглядела бы сестра-близнец комедийного актёра.
8. Джастин Тимберлейк
Какими же эфффектными блондинками могли бы быть знаменитые мужчины.
9. Роберт Дауни мл.
А вот Роберту определённо лучше в своём теле.
Как вы считаете, кто из этих красавцев мужчин в женском обличье выглядит ещё эффектнее? Делитесь своим мнением в комментариях!