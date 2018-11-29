Из мачо в топ-модель: как бы выглядели известные мужчины, если бы родились женщинами

Пользователи Сети решили представить, как бы выглядели 9 знаменитых мужчин, если бы родились женщинами.

1. Вин Дизель

Звезду "Форсажа" в этой милой блондинке просто не узнать.

2. Леонардо Ди Каприо

Несмотря на пухлые губы и выразительные глаза женской версии Лео, в своём обличье ему всё же лучше.

3. Дуэйн Джонсон

Из «Скалы» получилась бы настоящая женщина-вамп!

4. Брэд Питт

Экс-супруг Анджелины Джоли после «трансформации» стал похож на Кейт Мосс.

5. Джонни Депп

Нам кажется, или в женском образе Джонни похож на Монику Беллуччи?

6. Дэниэл Рэдклифф

Ах, эти обворожительные голубые глаза!

7. Адам Сэндлер

Вот как на самом деле выглядела бы сестра-близнец комедийного актёра.

8. Джастин Тимберлейк

Какими же эфффектными блондинками могли бы быть знаменитые мужчины.

9. Роберт Дауни мл.

А вот Роберту определённо лучше в своём теле.