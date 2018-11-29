Вы это видели?! Как живет россиянка с самым необычным маникюром

Жительница Санкт-Петербурга Елена Шиленкова всегда понимала, что немного отличается от окружающих. "Когда я была школьницей, то могла похвастаться маникюром лучше, чем у взрослых женщин. Все потому, что мои ногти очень быстро отрастали", - рассказала девушка корреспонденту издания.

Несложно догадаться, что эта особенность играла ей на руку - например, учителя запрещали Елене участвовать в уборке класса, чтобы она не повредила свои длинные ногти.

Долгие годы петербурженка щеголяла с красивым маникюром, который вызывал зависть у окружающих.

Согласитесь, далеко не все могут позволить себе даже минимальную длину ногтей - зачастую они ломаются, да и вообще требуют усиленного ухода. Однако

Шиленкова никогда не сталкивалась с серьезными трудностями в этом плане: "Мне кажется, успех в отращивании ногтей напрямую зависит от их формы. Мне с ней повезло".

Девушка уверяет, что не планировала становиться знаменитой благодаря своей природной особенности.

По словам Елены, несколько лет назад она временно перестала следить за своим маникюром.

"Я человек терпеливый и целеустремленный, и мои ногти тому доказательство. Для себя я решила, что отращу их по максимуму, пока не надоест. Вот уже больше 4 лет я этим занимаюсь",

- призналась девушка.

Кстати, Елена не посещает маникюрные салоны, взяв все заботы о необычных ногтях на себя.

Изредка она делает соляные ванночки для рук, а также два раза в год пропивает курс витаминов.

После того как каждый ее ноготь отрос до 5 сантиметров, девушка перестала их красить лаком: "Если они ломаются, то остатки средств попадают в трещины, создавая очень неопрятный вид".

От некоторых вещей ей пришлось отказаться, чтобы не ставить под угрозу свою ногтевую пластину.

"Я больше не занимаюсь большим теннисом, а также не плаваю в бассейне, ведь вода размягчает ногти. В быту я, в принципе, могу сделать все - если включу смекалку!"