Чт, 29.11.2018
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Под угрозой - все женщины! Краска для волос чуть не убила студентку Видео

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Аллергической реакцией на краску для волос, 19-летняя француженка Эстель

ФОТО: скриншот видео

Временно обезображенная аллергической реакцией на краску для волос, 19-летняя француженка Эстель написала в Фейсбуке пост-предупреждение для всех, сообщает lifter.com.ua.

Девушка опубликовала фото своих ужасных преображений. По её словам, такую реакцию у неё вызвала краска для волос «известного бренда», купленная в обычном супермаркете.

Десять дней назад она покрасила волосы в каштановый цвет. Но через несколько дней у неё начала чесаться кожа на голове. А потом у неё буквально разнесло лицо!

Несмотря на принятые антигистамины, на следующий день голова девушки увеличилась в обхвате с 56 до 63 сантиметров.

«У меня была голова, как лампочка», — говорит Эстель.

Врачи сообщили ей, что это распространённая реакция на парафенилендиамин, который используется в красящих средствах. Несмотря на оказанную медиками помощь, у неё распух язык и начались затруднения дыхания.

В итоге Эстель сделали инъекцию адреналина и госпитализировали её на одну ночь. К счастью, ей уже ничего не угрожает.

Перед тем как использовать краску, Эстель протестировала её на коже, но подождала всего 30 минут вместо рекомендованных 48 часов.

Её мать жалуется, что хотя парафенилендиамин входит в состав всех красок для волос, предупреждения о возможных последствиях напечатаны очень мелким шрифтом.

«Предупреждения должны быть заметны и понятны», — говорит она.

Будьте осторожны с красками для волос!

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