Под угрозой - все женщины! Краска для волос чуть не убила студентку

Девушка опубликовала фото своих ужасных преображений. По её словам, такую реакцию у неё вызвала краска для волос «известного бренда», купленная в обычном супермаркете.

Десять дней назад она покрасила волосы в каштановый цвет. Но через несколько дней у неё начала чесаться кожа на голове. А потом у неё буквально разнесло лицо!

Несмотря на принятые антигистамины, на следующий день голова девушки увеличилась в обхвате с 56 до 63 сантиметров.

«У меня была голова, как лампочка», — говорит Эстель.

Врачи сообщили ей, что это распространённая реакция на парафенилендиамин, который используется в красящих средствах. Несмотря на оказанную медиками помощь, у неё распух язык и начались затруднения дыхания.

В итоге Эстель сделали инъекцию адреналина и госпитализировали её на одну ночь. К счастью, ей уже ничего не угрожает.

Перед тем как использовать краску, Эстель протестировала её на коже, но подождала всего 30 минут вместо рекомендованных 48 часов.

Её мать жалуется, что хотя парафенилендиамин входит в состав всех красок для волос, предупреждения о возможных последствиях напечатаны очень мелким шрифтом.

«Предупреждения должны быть заметны и понятны», — говорит она.