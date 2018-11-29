Друзья на миллион: ТОП-5 знаков Зодиака, на которых можно полностью положиться

Мы решили узнать, какие 5 знаков зодиака – самые лучшие друзья.

5 место – Дева

Деву любят не все по одной простой причине. Представители этого знака зодиака не боятся говорить правду в глаза. Им чужды скандалы и интриги, они ничего не утаивают от своих близких. Цените друга-Деву, потому что он или она всегда скажут, что думают о вас или о проблеме, которая вас тревожит. Таких людей сегодня очень мало!

4 место – Овен

Овен не торопится заводить дружбу с кем попало, и он особенно тщательно присматривается к окружающим. В кругу его друзей – только проверенные временем люди, и для него они почти как семья. Если вам посчастливилось стать другом Овна, вам повезло! Когда возникнет такая необходимость, он отдаст последнюю рубашку.

3 место – Скорпион

Скорпион подходит к дружбе так, как Дева и Овен вместе. Он тщательно выбирает круг общения, не терпит лесть и конфликты. В числе его друзей – самые надежные для него люди. В них Скорпион уверен на все 100%. Очень часто он дружит с людьми с самой школы или детского сада.

2 место – Стрелец

Помимо того, что Стрелец всегда искренен со своими друзьями, с ним никогда не соскучишься. Весельчак и балагур может устроить праздник в любом месте, где бы он ни оказался. Стрелец – друг на миллион! Правдоруб и невероятный оптимист. С ним в компании вы всегда будете веселы и жизнерадостны, а если нет, то Стрелец найдет способы, как это исправить.

1 место – Телец

Деликатнее Тельца вы друга не найдете. Он не просто всегда выслушает все ваши проблемы, но и аккуратно подведет вас к их решению. Телец – терпеливый, воспитанный и мягкий человек, которые и мухи не обидит. Все разногласия он решает сугубо мирным путем и терпеть не может ссоры и конфликты. В лицо улыбаться, а за спиной держать камень – это не про него!