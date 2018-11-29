Популярный визажист Гоар Аветисян с мужем похудели на тридцать килограммов на двоих

Осенью 2018-го года Аветисян снова решила начать борьбу с лишним весом, компанию ей в этом составил любимый муж.

Визажист отказалась от сахара и сладких газированных напитков и стала записывать всё, что она ест за день — по словам Гоар, это помогает контролировать свой рацион. Кроме того, девушка советует найти для себя мотивацию и пример для подражания, будь то кардинально похудевшие знаменитости или свои «стройные» фото.

В итоге меньше чем за месяц Гоар и Вагик сбросили 30 кг на двоих. В комментариях под фото поклонники визажиста восхитились их успехами и искупали в комплиментах.

На вид скинули не 30 на двоих, а все 50!

Вы лучшие! Продолжайте в том же духе, у вас всё получится.

Молодцы! Только вперёд!