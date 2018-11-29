Популярный визажист Гоар Аветисян с мужем похудели на тридцать килограммов на двоих

Гоар Аветисян — известный в соцсетях визажист, которой под силу самые удивительные преображения.
Работами девушки восхищаются по всему миру, а её имя у многих ассоциируется с образом доброй волшебницы. Аветисян помогает женщинам всех возрастов почувствовать себя красивыми и особенными, пишет fabiosa.ru.
А ты помнишь первое преображение Джамили ?) прошло 1,5 года и ее жизнь полностью изменилась 😱😍 . Часто слышу комментарии о том, что эти все преображения ради хайпа 👹и только оскорбляют девушек с особенной внешностью 😐... но я вам хочу сказать , что на практике - эт все ровно наоборот ... 99% девушек после трансформации начинают вести себя по-другому .... больше верить в себя и чаще выходить на улицу😍🙌🏻 . Удивительно , правда?) ведь макияж можно смыть , а вот внутреннюю уверенность и ощущение того, что ты красотка - уже никак не убрать . . Джамиля @milllya19191 26 лет сидела дома и была асоциальна .... после ожогов, полученных в детстве ,она полностью погрузилась в себя , пока в 2017 года не написала мне в Директ в Инстаграм . Позже я пригласила Ее в Москву и подарила ей день волшебства . Зачем ?) Я чувствую себя по-настоящему счастливой , когда могу сделать счастливым другого❤️🙏🏻 . На сегодняшний день у Джамили все хорошо: после громкого преображения у меня- её выложили во многие группы , сотни визажистов с Дагестана начали приглашать ее моделью на макияж ( хотя раньше не было модно красить особенных девушек , все брали только идеальных 🙌🏻). У Джамили заказывают рекламу и она довольно часто пишет супер уверенные посты и притягивает свою вторую половинку❤️ . Недавно она была в Москве проездом и сказала , что безумно мечтает стать визажистом и обучиться этому ... и что вы думаете?) ровно за 5 минут мы быстро организовали обучение у меня, гостиницу, одежду , еду, и все, что нужно для жизни , потому что с собой у неё был только телефон 🙌🏻🙌🏻 . Теперь у неё больше шансов состояться по жизни и идти только вверх ❤️❤️🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 вам интересны истории из жизни моих героинь?) если да,то буду продолжать , потому что их у меня десятки ❤️❤️❤️❤️❤️ P.s.: а вы рады за Джамилю ?)🙏🏻❤️
Сама Гоар, будучи склонной к полноте, выбирает спокойные образы.
В одном из интервью визажист рассказала, что не раз садилась на диеты, но сброшенные килограммы быстро возвращались. В юные годы над Аветисян часто издевались сверстники, в частности, из-за лишнего веса, однако злость на обидчиков помогла девушке стать сильнее.
Со своим будущим мужем Вагиком Гоар познакомилась в Интернете. Три года они поддерживали дружеские отношения, пока однажды девушка не поняла, что рядом с ней находится идеал её мужчины.
Осенью 2018-го года Аветисян снова решила начать борьбу с лишним весом, компанию ей в этом составил любимый муж.
Визажист отказалась от сахара и сладких газированных напитков и стала записывать всё, что она ест за день — по словам Гоар, это помогает контролировать свой рацион. Кроме того, девушка советует найти для себя мотивацию и пример для подражания, будь то кардинально похудевшие знаменитости или свои «стройные» фото.
Потрясающий , вкусный , лёгкий , очищающий - зелёный смузи ❤️❤️❤️❤️❤️ . За месяц ушло 14 кг 😱💣💣💣💣💣💣 и я знаю , что это вода . . Потому что первые 10 кг ушли чуть ли не в первые 10 дней, в остальные 4 кг я добиваю вот уже 3 недели 😭😭😭😭😭. . Если хочешь меняться со мной , то это очень важная информация : 1. СРОЧНО посмотри фильм "САХАР"- после него моя жизнь разделилась на до и после . После него , когда я вижу сладости, газировку и кучу всего , то считаю их равными яду 😱😱😱😱 2. Скачай приложение на телефон FatSecret - и записывай туда абсолютно все, что ешь и ты будешь в шоке -ведь нам кажется , что мы так мало едим - и только записав все за день и прочитав вечером - вы будете в шоке сколько жира и углеводов кроются в продуктах о которых вы даже не догадывались - ведь это были безобидные перекусы. 3. Через пару дней- я бы даже сказала на следующий - вы будете продолжать записывать все, что едите , но уже долго выбирая -считая кбжу- и будете отказываться от очень многих продуктов - говоря себе : а оно мне надо? Пойду съем огурец 🌵 4. Мотивация : кто-то вешает на стену фото звёзд -с идеальным телом- а я мотивируюсь собою в 2012 году , где мой вес был 70 кг ( я тогда худела , но спустя года набрала в 2 раза больше )💣💣💣💣💣хочу доказать себе, что смогу ❤️ ___ P.s.: 4 дня назад я провела беседу с моим родным младшим братом и рассказала ему обо всех 👆🏻 пунктах, научила пользоваться программой FatSecret и вместе с ним ещё раз посмотрела фильм сахар и у него уже минус 4,5 кг 💣💣💣💣💣💣 Ну , и мой любимый вопрос : кто с нами ?) давайте объединяться💣💣💣💣 скоро запустим #худеюсГоар ❤️ #готовлюсГоар
В итоге меньше чем за месяц Гоар и Вагик сбросили 30 кг на двоих. В комментариях под фото поклонники визажиста восхитились их успехами и искупали в комплиментах.
На вид скинули не 30 на двоих, а все 50!
Вы лучшие! Продолжайте в том же духе, у вас всё получится.
Молодцы! Только вперёд!
19 ноября 2016 👻день нашей свадьбы) Сегодня нашей семье 2 года)🤪и это очень счастливые 2 года)на фото моя жена Гоар @goar_avetisyan (интересно есть у меня подписчики,которые её не знают😂)В этой девушке очень много прекрасных качеств,которые можно перечислять до утра) Добрая, красивая,умная иногда даже мудрая 😂😘многогранна, никогда на месте не сидит)🙏🏻🙏🏻🙏🏻 конечно и я то так-то не отстою😂😂😂💪🏻💪🏻💪🏻короче будьте все счастливы,уважайте и цените друг друга)
В своей профессиональной сфере Гоар уже удалось добиться ошеломительных результатов. Будем надеяться, что в борьбе за идеальное тело Аветисян с мужем будут не менее успешными!