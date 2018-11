Популярный визажист Гоар Аветисян с мужем похудели на тридцать килограммов на двоих

А ты помнишь первое преображение Джамили ?) прошло 1,5 года и ее жизнь полностью изменилась 😱😍 . Часто слышу комментарии о том, что эти все преображения ради хайпа 👹и только оскорбляют девушек с особенной внешностью 😐... но я вам хочу сказать , что на практике - эт все ровно наоборот ... 99% девушек после трансформации начинают вести себя по-другому .... больше верить в себя и чаще выходить на улицу😍🙌🏻 . Удивительно , правда?) ведь макияж можно смыть , а вот внутреннюю уверенность и ощущение того, что ты красотка - уже никак не убрать . . Джамиля @milllya19191 26 лет сидела дома и была асоциальна .... после ожогов, полученных в детстве ,она полностью погрузилась в себя , пока в 2017 года не написала мне в Директ в Инстаграм . Позже я пригласила Ее в Москву и подарила ей день волшебства . Зачем ?) Я чувствую себя по-настоящему счастливой , когда могу сделать счастливым другого❤️🙏🏻 . На сегодняшний день у Джамили все хорошо: после громкого преображения у меня- её выложили во многие группы , сотни визажистов с Дагестана начали приглашать ее моделью на макияж ( хотя раньше не было модно красить особенных девушек , все брали только идеальных 🙌🏻). У Джамили заказывают рекламу и она довольно часто пишет супер уверенные посты и притягивает свою вторую половинку❤️ . Недавно она была в Москве проездом и сказала , что безумно мечтает стать визажистом и обучиться этому ... и что вы думаете?) ровно за 5 минут мы быстро организовали обучение у меня, гостиницу, одежду , еду, и все, что нужно для жизни , потому что с собой у неё был только телефон 🙌🏻🙌🏻 . Теперь у неё больше шансов состояться по жизни и идти только вверх ❤️❤️🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 вам интересны истории из жизни моих героинь?) если да,то буду продолжать , потому что их у меня десятки ❤️❤️❤️❤️❤️ P.s.: а вы рады за Джамилю ?)🙏🏻❤️

