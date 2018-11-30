Как телосложение человека влияет на первое впечатление о нем: выводы психологов

Они создали 140 компьютерных моделей (70 женщин и 70 мужчин) возможного телосложения человека. После этого попросили 76 студентов описать персонажа, которого видели на экране, а именно: выбрать черты характера для них из 30 предложенных вариантов.

Исследования показали, что люди выводят широкий спектр личностных качеств, когда смотрят просто на физические особенности конкретного тела. Стереотипы, основанные на форме тела, могут способствовать тому, что мы думаем о незнакомцах и как общаемся с новыми знакомыми. Понимание этих предубеждений важно для того, чтобы понять, как формируется первое впечатление.

Как оказалось, телам крупного телосложения больше всего приписывали негативные черты - лень и небрежность. Стройные тела вызывали ассоциации с уверенностью в себе, инициативностью. Фигуре "груша" участники приписывали активность, вздорный нрав и даже экстраверсию. Более прямые (прямоугольные) телосложения получали характеристику застенчивых, пассивных, но заслуживающих доверия.

Насколько нам известно, это первое исследование, в котором рассматривается роль более тонких аспектов формы тела (не только рост и вес) для формирования суждений о личности.

Ученым также интересно выяснить в дальнейшем и то, как другие характеристики, привлекательность и пол, взаимодействуют с формой тела и формируют общее мнение человека о личности.

Оказывается, люди действительно довольно быстро формируют первое впечатление, основываясь далеко не на интеллекте и внутреннем мире собеседника!