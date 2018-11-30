Что влияет на уверенность в себе: пять причин из детства

Что становится причиной неуверенности

Одна из важных черт характера, имеющая корни из детства, - это уверенность или неуверенность в себе. Обратим внимание на негативную сторону, иногда называемую застенчивостью или стеснительностью. Как она проявляется, из чего "выросла" и можно ли ее исправить, уже будучи взрослым.

1. Воплощение мечты мамы или папы

Когда родители проецируют на ребенка свои нереализованные мечты и не получают желаемого воплощения, то они не могут этого скрыть, чаще всего. Тогда у ребенка формируется образ неидеального сына или дочки, которые не оправдали возложенных надежд. Дожив с этим грузом до самостоятельной жизни, самое лучшее, что можно сделать - это побороть неуверенность и вспомнить о своих истинных желаниях.

2. Ощущение ненужности

Если ребенок был нежеланным, то он с детства чувствует себя лишним сначала в семье, потом в коллективе, в паре.

3. Заниженная самооценка

Постоянные сравнения с другими детьми накладывают отпечаток "неправильности" и рождают боязнь, что об этом узнают все.

4. Отсутствие искренней поддержки

Погруженные в свои заботы, родители не вникали в события, которые происходили с ребенком, не интересовались его переживаниями, эмоциями. В итоге у него не сформировалось доверие миру, нет открытости в отношениях с другими людьми. Есть только страх и настороженность.

5. Упор на неудачи

Неумение родителей радоваться за успехи детей формирует представление, что неудачи - это норма жизни. Такое программирование накладывает негативный отпечаток на все действия во взрослой жизни, заранее обрекая их на провал.