Что влияет на уверенность в себе: пять причин из детства

Детство - замечательная и очень ответственная пора, поскольку именно в этот период под воздействием родителей закладываются установки на будущее и личностные характеристики ребенка. Они во многом будут определять жизнь взрослого человека, его отношения с противоположным полом, коммуникации с коллегами, выстраивание взаимодействия с социумом, пишет fabiosa.ru.
Что становится причиной неуверенности
Одна из важных черт характера, имеющая корни из детства, - это уверенность или неуверенность в себе. Обратим внимание на негативную сторону, иногда называемую застенчивостью или стеснительностью. Как она проявляется, из чего "выросла" и можно ли ее исправить, уже будучи взрослым.
1. Воплощение мечты мамы или папы
Когда родители проецируют на ребенка свои нереализованные мечты и не получают желаемого воплощения, то они не могут этого скрыть, чаще всего. Тогда у ребенка формируется образ неидеального сына или дочки, которые не оправдали возложенных надежд. Дожив с этим грузом до самостоятельной жизни, самое лучшее, что можно сделать - это побороть неуверенность и вспомнить о своих истинных желаниях.
2. Ощущение ненужности
Если ребенок был нежеланным, то он с детства чувствует себя лишним сначала в семье, потом в коллективе, в паре.
3. Заниженная самооценка
Постоянные сравнения с другими детьми накладывают отпечаток "неправильности" и рождают боязнь, что об этом узнают все.
4. Отсутствие искренней поддержки
Погруженные в свои заботы, родители не вникали в события, которые происходили с ребенком, не интересовались его переживаниями, эмоциями. В итоге у него не сформировалось доверие миру, нет открытости в отношениях с другими людьми. Есть только страх и настороженность.
5. Упор на неудачи
Неумение родителей радоваться за успехи детей формирует представление, что неудачи - это норма жизни. Такое программирование накладывает негативный отпечаток на все действия во взрослой жизни, заранее обрекая их на провал.
Самое важное в поиске причин неуверенности в себе - это не скатиться к обвинениям родителей. Они воспитывали как могли и умели, исходя из традиций своих семей, определенного окружения, стереотипов и прочего. Любой взрослый человек, осознав свои проблемы, может исправить их, если на то будет желание работать над собой. И это уже придаст уверенности!