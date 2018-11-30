Как подготовиться к Новому году за месяц

Уход за лицом

Если ты давно думала об уколах ботокса или диспорта для того, чтобы избавиться от морщинок, то сейчас самое время это сделать. К концу месяца все отеки и синяки точно спадут, и никто ни о чем не догадается. К тому же в течение пары недель после уколов врачи не рекомендуют употреблять алкоголь, а никто ведь не хочет на новогоднем корпоративе скучать у бара со стаканом сока? Кстати, другие противопоказания включают отказ от бани и сауны и физических нагрузок (не переживай, всего на несколько дней).

За четыре недели до Нового года можно задуматься о глубокой чистке лица. Пилинг поможет убрать небольшие морщинки и выровнять кожу. За месяц до праздника ты можешь сделать любой вид пилинга (даже экзотический), включая химический — у твоей кожи будет достаточно времени на восстановление.

Процедуру можно провести и в домашних условиях. Для этого купи маску с фруктовыми кислотами или сделай целебный состав сама. Для нее смешай в равных пропорциях лимонный сок, тростниковый сахар, пюре из кислых фруктов или ягод (яблоки, цитрусовые, клюква, брусника) и натуральный йогурт. Тщательно очисти кожу с помощью средства для умывания, нанеси приготовленную маску на 20 минут, а затем смой водой. После процедуры не забудь нанести на лицо увлажняющий крем.

Забота о волосах

Сейчас стоит провести салонные процедуры, которые потребуют некоторого времени на восстановление. Это может быть плазмолифтинг, который борется с шелушением и выпадением волос (читай, кстати, как мы тестировали эту услугу). Или попробуй более щадящие процедуры. Например, экранирование волос. Процедура улучшит состояние локонов и придаст им блеск, а также создаст на твоих волосках защитную пленку от всех негативных факторов окружающей среды.

Для тех, у кого непослушные, спутанные волосы, а кончики постоянно секутся, предлагают попробовать салонные процедуры с применением кератина. Маски с кератином можно сделать и в домашних условиях. Достаточно только купить само средство — оно продается в салонах красоты и аптеках в форме спрея или суспензии на основе масла. Возьми 2 яичных желтка, 50 мл теплой воды, 1 чайную ложку кератина. Нанеси эту смесь на волосы, подержи несколько минут и смой водой. Ну или купи магазинную маску или шампунь с нужным составом и не трать время на «готовку».

Уход за руками

Сухие руки тебе на праздники явно не нужны. За месяц ты как раз сможешь исправить ситуацию, если начнешь использовать восстанавливающие кремы. Можно их использовать после каждого мытья, а на ночь еще и надевать тканевые перчатки. Звучит, конечно, как проклятие, но именно такой способ значительно улучшит кожу.

А для здоровья ногтей приобрети прозрачное средство для укрепления. Начни наносить его уже сейчас, и через пару недель ты наверняка заметишь, что ногти станут меньше слоиться. Как раз в этот период и можно будет нанести цветной лак или сделать актуальный нейл-арт, чтобы хвастаться им перед друзьями и коллегами.

Работа над телом

Мы, конечно, любим тебя такой, какая ты есть. Но если целишься попасть в новое платье (между прочим, вот 22 достойных варианта), то месяца вполне хватит на неспешную подготовку: ходи больше пешком и меньше пользуйся лифтом или сдуй пыль с абонемента в фитнес-клуб. Для ухода за кожей тела используй увлажняющие лосьоны или молочко с мятой, ромашкой, розой, шалфеем или алоэ. Они уберут сухость и небольшие раздражения на коже, сделают ее более сияющей — самое то для открытого наряда.