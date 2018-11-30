Пять самых популярных пластических операций

Женский хит-парад пластических операций

Подтяжки лица. На почетном первом месте в нашем хит-параде оказался фейслифтинг – круговая подтяжка лица, которую заказывают в основном зрелые женщины (начиная с 35 лет и выше).

Пластика век. На втором месте уже не первый год стоит блефароплатика – операция по подтяжке и удалению жировых грыж век. Данная операция способна избавить от нависания верхнего века, а потому популярна среди женщин старше 40 лет.

Пластика носа. Почетное третье место занимает ринопластика – операция, направленная на изменение формы или размеров носа. Возрастная группа самая разная – от 18 лет и старше.

Пластика груди. Маммопластика - подтяжка и увеличение груди стоит на четвертом месте по популярности в нашем хит-параде. Возрастная категория женщин, озабоченных состоянием своих молочных желез самая разная от 18 до 60 лет.

Пластика тела. На пятом месте оказалась липосакция – операция по удалению скопления жировой ткани в проблемных зонах (области живота, бедер, ягодиц). Возраст пациенток, заказывающих такую операцию, колеблется от 18 до 50 лет.

Это тенденции в той или иной степени свойственны жительницам всех европейских стран.

Америка. А вот американским мастерам скальпеля вообще некогда скучать, поскольку американки - страстные поклонницы пластической хирургии. Они не любят долго и упорно работать над собой, их привлекает моментальный эффект превращения из гусеницы в бабочку. Именно поэтому американки совершенно не боятся агрессивных методов хирургии. Они с легкостью соглашаются на надкостничные и понадкостничные подтяжки, не боятся широкомасштабных (с большими разрезами) моделирований груди.