Пять самых популярных пластических операций

Несмотря на кризис, количество пациентов у пластических хирургов не уменьшается. Какие же операции чаще всего заказывают сегодня? С какими эстетическими недостатками не желают мириться женщины и мужчины? Об этом ru.tsn.ua спросил специалиста пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, прикладной эстетики, действительного члена общества пластических хирургов ВАПРЭХ Александра Бородько.
Женский хит-парад пластических операций
Подтяжки лица. На почетном первом месте в нашем хит-параде оказался фейслифтинг – круговая подтяжка лица, которую заказывают в основном зрелые женщины (начиная с 35 лет и выше).
Пластика век. На втором месте уже не первый год стоит блефароплатика – операция по подтяжке и удалению жировых грыж век. Данная операция способна избавить от нависания верхнего века, а потому популярна среди женщин старше 40 лет.
Пластика носа. Почетное третье место занимает ринопластика – операция, направленная на изменение формы или размеров носа. Возрастная группа самая разная – от 18 лет и старше.
Пластика груди. Маммопластика - подтяжка и увеличение груди стоит на четвертом месте по популярности в нашем хит-параде. Возрастная категория женщин, озабоченных состоянием своих молочных желез самая разная от 18 до 60 лет.
Пластика тела. На пятом месте оказалась липосакция – операция по удалению скопления жировой ткани в проблемных зонах (области живота, бедер, ягодиц). Возраст пациенток, заказывающих такую операцию, колеблется от 18 до 50 лет.
Это тенденции в той или иной степени свойственны жительницам всех европейских стран.
Америка. А вот американским мастерам скальпеля вообще некогда скучать, поскольку американки - страстные поклонницы пластической хирургии. Они не любят долго и упорно работать над собой, их привлекает моментальный эффект превращения из гусеницы в бабочку. Именно поэтому американки совершенно не боятся агрессивных методов хирургии. Они с легкостью соглашаются на надкостничные и понадкостничные подтяжки, не боятся широкомасштабных (с большими разрезами) моделирований груди.
Не пугает их и обширная липосакция. Такие же настроения царят и среди уроженок Латинской Америки. С одним лишь различием – здешние женщины совершенно не заботятся о состоянии своего лица. Куда больше южанок волнует состояние их тела. Ради него они готовы на любые жертвы, начиная от абдоминопластики, липосакции и заканчивая маммопластикой. Вот почему в странах Латинской Америки нередко можно встретить женщин с морщинистым лицом и идеальным телом.