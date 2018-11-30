Первый трансгендер на конкурсе «Мисс Вселенная»( Галерея)
30 ноября 2018, 12:35
27-летняя Анхела Понсе — первая в мире модель-трансгендер, которая примет участие в престижном конкурсе «Мисс Вселенная» для того, чтобы вдохновить других молодых транссексуалов на воплощение мечты в реальность.
Анхела Понсе на сегодняшний день уже коронована как 'Мисс Испания 2018', а в декабре этого года она отправиться в Тайланд, чтобы принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная 2018»
После исторической победы Анхела сказала, что хочет использовать свою платформу для привлечения внимания к дискриминации транссексуалов и суицидальной эпидемии в обществе.
Смотри галерею испанской красавицы!