Пт, 30.11.2018

Первый трансгендер на конкурсе «Мисс Вселенная»( Галерея)

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27-летняя Анхела Понсе — первая в мире модель-трансгендер, которая примет участие в престижном конкурсе «Мисс Вселенная» для того, чтобы вдохновить других молодых транссексуалов на воплощение мечты в реальность.

Анхела Понсе на сегодняшний день уже коронована как 'Мисс Испания 2018', а в декабре этого года она отправиться в Тайланд, чтобы принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная 2018»

После исторической победы Анхела сказала, что хочет использовать свою платформу для привлечения внимания к дискриминации транссексуалов и суицидальной эпидемии в обществе.

Смотри галерею испанской красавицы!

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