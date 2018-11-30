Волшебная сила растяжки

В процессе жизни мы нередко принимаем одни и те же позы и подолгу в них находимся, пишет ru.tsn. Так бывает, когда мы сидим за офисным столом или перед телевизором на любимом диване. В результате в нашем теле возникают зажимы, некоторые

От чего зависит здоровье позвоночника?

мышцы укорачиваются, снижается их функциональность, уменьшается амплитуда движений, портится осанка. Чтобы вернуть правильное положение телу, необходимо растянуть и удлинить мышцы, снять зажимы. Сделать это можно при помощи регулярных занятий растяжкой или, как иногда говорят, стрейчингом.

Тренировка с пользой

Растяжка имеет прекрасный релаксирующий эффект. Она помогает снять напряжение в результате физических нагрузок, расслабить мышцы после тренировок. Релаксирующий эффект растяжки распространяется не только на тело, но и на психику: доказано, что стрейчинг помогает снять стресс. Для тех, кто хочет увеличить мышечную массу, растяжка важна вдвойне. Помимо того, что стрейчинг раскрепощает мышцы, делает их красивыми и эластичными – растяжка после нагрузки обеспечивает интенсивный прилив крови к мускулам, что улучшает их рост. В результате активного кровообращения из мышц быстрее выводится молочная кислота. Поэтому на следующий день после тренировки, которую завершили стрейчингом, меньше болят мышцы.

Гибкое тело – гибкий ум

"Ловкие пальцы – быстрый ум", – говорят китайцы, совершенно справедливо подчеркивая прямую связь между развитием мелкой моторики и скоростью мыслительных процессов – телом и умом. Йоги тоже видят подобную связь: они считают, что гибкое тело – признак гибкого ума. Гибкий телом человек способен и мир видеть более широко – под разными углами и со всех сторон, быть гибче в принятии решений. Статическое напряжение в йоге всегда сменяется растяжением.

В быту, на работе и на отдыхе растяжка помогает нам двигаться грациозно, легко и красиво дотягиваться до предметов, свободно и изящно переступать через препятствия. Гибкость тела дает возможность изрядно разнообразить свою сексуальную жизнь, испробовать новые позы. Тем, кто любит танцевать и ходить на дискотеки, хорошая растяжка позволит увеличить амплитуду движений, придаст чувство легкости в танце.

Правила стрейчинга

Йога. Фото иллюстративное. ФОТО: Sipa Asia/Sipa Asia/Sipa USA

Приступать к растяжке следует на разогретых мышцах. Лучший разогрев – это 10-15 минут физических упражнений – велотренажер, бег, аэробика, танцы. Также можно использовать разогревающие крема или теплую ванну.

Во время растяжки нельзя делать никаких резких движений, чтобы не получить травму. Растягиваться надо плавно, статично. В конечной точке амплитуды можно сделать несколько очень легких пружинящих мини-движений в сторону растяжения. Важно испытывать не боль, но умеренные предболевые ощущения. Степень растяжки регулируют мускулы-антагонисты. Те же мышцы, которые подвергаются растяжению, обязательно должны быть расслабленны.

Дышать следует ровно и глубоко. Это очень важно во время растяжки. На фазу максимального растяжения должен приходиться выдох, а вдох – на начальное положение. Мышцы должны обильно снабжаться кислородом, иначе смысла в тренировке нет. В комплекс на растяжку должны быть включены вращения шеи, плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, кистей и стоп.

Не стоит делать самостоятельно слишком сложные упражнения – например, большинство йоговских асан. Хотя бы пару месяцев надо позаниматься под руководством специалиста. Воздух в помещении должен быть свежим, но при этом должно быть достаточно тепло, чтобы мышцы оставались разогретыми. Одежда не должна стеснять движений.