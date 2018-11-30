В чем встречать Новый 2019 год всем знакам Зодиака

Звезды дают рекомендации каждому знаку Зодиака: какой наряд стоит выбрать на Новый год 2019. Об этом пишет lady.mail.ru.
Овен
Огонь обычно пугает животных, но на этот раз звезды советуют не скрывать свою огненную натуру, а лишь слегка приглушить ее. Так что лучше Овнам не надевать красное, а отдать предпочтение ярко-желтому или золотому.
Телец
Телец со Свиньей точно подружатся, вы же оба — земные создания. Для встречи Нового года выбирай что-то приближенное к матушке-земле, например, платье или комбинезон цвета ароматного трюфеля (с коричневыми деталями — как это), а украшай этот лаконичный наряд массивными золотыми сережками (или колье, если уши не проколоты).
Близнецы
Цвет Близнецам не писан — звезды молчат на этот счет, но дают четкие указания по поводу количества украшений и орнаментов на наряде. Пусть колец будет четное количество — симметрия (это касается принтов) и парность (а тут можно и носочки надеть) — две главные характеристики для тебя на будущий год. Научишься правильно считать — будешь вознаграждена свадьбоносным знакомством в 2019 году.
Рак
У Раков есть два варианта развития событий в новогоднюю ночь. Первый — следовать за своими желаниями; так что, если ты (в соответствии с характеристикой знака) предпочитаешь страдать в одиночестве в тихой домашней уютной обстановке, подбери себе нарядную пижаму. Второй — звезды обещают исполнение заветного желания в новогоднюю ночь, но чтобы его «приманить», нужно надеть что-то роскошное, чтобы желание тебя заметило и нашло: например, золотые туфли, аксессуар, украшенный перьями.
Лев
Со Львами не справятся ни звезды, ни стилисты. В самой сути представителей этого знака заложено повелевать и быть королями любой вечеринки. Мы не будем перечить этим царственным особам и лишь посоветуем подчеркивать свои амбиции в аксессуарах, например, выбрать колечко в виде короны (о’кей, или целую диадему), а платье оставить лаконично желтым (в цвет гривы).
Дева
Девы женственны — этим нужно пользоваться, так что выбирай платье пудровых оттенков в цвет бутонов нежнейших роз (природные цвета пользуются особой благосклонностью Свиньи). При этом Девы практичны и рациональны — так что точно не позволят себе бессмысленных и вычурных безделушек и чересчур высоких каблуков.
Весы
У Весов всегда есть две чаши, как и у любой медали — две стороны. Звезды советуют сыграть на контрастах и выбрать диаметрально противоположные материалы, например, мех и атлас, перья и шелк. Прими взвешенное решение, надень максимально нарядную блузку и спокойные брюки, чтобы уравновесить наряд и не переплюнуть новогоднюю елку по количеству блеска в образе.
Скорпион
Праздник без секса — для Скорпиона и не праздник вовсе. И не нужно воспринимать слова так буквально, не нужно тащить в постель все, что движется, достаточно платья откровенного фасона или туфель на головокружительных шпильках. Не забывай, что второе имя покровителя 2019 года — это Кабан, а он будет не прочь посмотреть на твои ножки.
Стрелец
«Вижу цель — мчусь к ней» — кажется, это твое руководство к действию? Так вот, цель на ближайшие несколько недель — найти лучшего визажиста и мастера по волосам. Почему-то звезды избрали тебя амбассадором красоты на будущий год, так что не подведи. Бьюти-эксперты советуют Стрельцу не жалеть блесток, стилисты с ними не спорят и тоже благосклонны ко всем видам блеска. Так что добавь к комбинезону с люрексом кокетливую шляпку, немного страз на лицо.
Козерог
Забудь про тотальный контроль (который так любят все контрол-фрики Козероги), выходи из зоны комфорта и выбирай винтажную сумку или украшение (поверь, все продезинфицировано сто раз, и все следы ДНК предыдущих владельцев стерты, но если не веришь — ищи что-то под старину), удиви окружающих неожиданным акцентом. Мы понимаем, что все это будет тонким расчетом, но никому об этом не скажем и удивимся такому модному и «спонтанному» решению.
Водолей
Кто, как не экстравагантные Водолеи лучше всех понимают, почему Свинья выбрала желтый и земляной образ: удивлять всех вокруг. Поддержи хозяйку года образом в горчичных цветах. Чтобы самой не заскучать в своем нарядном платье, сделай ставку на прозрачные рукава, вырезы в неожиданных местах и яркие аксессуары.
Рыбы
Чтобы вынырнуть из самых глубин и угодить желтой Свинье, которая твердо стоит на земле всеми четырьмя копытцами, Рыбам придется постараться. Ты можешь остаться при своем — найти сине-бирюзовый наряд, но ублажить покровителя 2019 года золотыми украшениями.