В чем встречать Новый 2019 год всем знакам Зодиака

Овен

Огонь обычно пугает животных, но на этот раз звезды советуют не скрывать свою огненную натуру, а лишь слегка приглушить ее. Так что лучше Овнам не надевать красное, а отдать предпочтение ярко-желтому или золотому.

Телец

Телец со Свиньей точно подружатся, вы же оба — земные создания. Для встречи Нового года выбирай что-то приближенное к матушке-земле, например, платье или комбинезон цвета ароматного трюфеля (с коричневыми деталями — как это), а украшай этот лаконичный наряд массивными золотыми сережками (или колье, если уши не проколоты).

Близнецы

Цвет Близнецам не писан — звезды молчат на этот счет, но дают четкие указания по поводу количества украшений и орнаментов на наряде. Пусть колец будет четное количество — симметрия (это касается принтов) и парность (а тут можно и носочки надеть) — две главные характеристики для тебя на будущий год. Научишься правильно считать — будешь вознаграждена свадьбоносным знакомством в 2019 году.

Рак

У Раков есть два варианта развития событий в новогоднюю ночь. Первый — следовать за своими желаниями; так что, если ты (в соответствии с характеристикой знака) предпочитаешь страдать в одиночестве в тихой домашней уютной обстановке, подбери себе нарядную пижаму. Второй — звезды обещают исполнение заветного желания в новогоднюю ночь, но чтобы его «приманить», нужно надеть что-то роскошное, чтобы желание тебя заметило и нашло: например, золотые туфли, аксессуар, украшенный перьями.

Лев

Со Львами не справятся ни звезды, ни стилисты. В самой сути представителей этого знака заложено повелевать и быть королями любой вечеринки. Мы не будем перечить этим царственным особам и лишь посоветуем подчеркивать свои амбиции в аксессуарах, например, выбрать колечко в виде короны (о’кей, или целую диадему), а платье оставить лаконично желтым (в цвет гривы).

Дева

Девы женственны — этим нужно пользоваться, так что выбирай платье пудровых оттенков в цвет бутонов нежнейших роз (природные цвета пользуются особой благосклонностью Свиньи). При этом Девы практичны и рациональны — так что точно не позволят себе бессмысленных и вычурных безделушек и чересчур высоких каблуков.

Весы

У Весов всегда есть две чаши, как и у любой медали — две стороны. Звезды советуют сыграть на контрастах и выбрать диаметрально противоположные материалы, например, мех и атлас, перья и шелк. Прими взвешенное решение, надень максимально нарядную блузку и спокойные брюки, чтобы уравновесить наряд и не переплюнуть новогоднюю елку по количеству блеска в образе.

Скорпион