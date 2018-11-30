Восемь продуктов, которые вы зря считаете вредными

Если вы слышали, что эти продукты вредны, не верьте – последние исследования доказали их пользу для организма и здоровья, пишет lifter. Это подтверждает и израильский диетолог Наама Лион.
1. Яйца.
Куриные яйца можно и нужно есть каждый день, поскольку этот продукт является отличным, легко усваиваемым источником аминокислот, а также кальция, железа, витамина В12, цинка. В яйцах содержится холестерин, но на уровень холестерина в крови он не влияет, что убедительно доказали исследования последних лет.
2. Кофе.
Кофе все таки полезен, а не вреден. Считается, что кофе может повысить давление, но эксперт отмечает: как правило, это происходит, когда кофе содержит в себе различные пищевые добавки, а также сахар. Последние научные данные свидетельствуют о том, что кофе и кофеин предотвращают рак и болезни печени, а также способствуют восстановлению клеток сердечной мышцы.
3. Жиры.
Не следует бояться и продуктов, богатых жирами, особенно растительного происхождения. Согласно рекомендации диетолога, такие продукты, как авокадо, тхина (кунжутная паста), оливковое масло, разные орехи должны присутствовать в рационе питания ежедневно. Но полезны также здоровые животные жиры – те, что находятся в молочных продуктах и в качественном сливочном масле.
«Жиры положительно влияют на обмен веществ», - подчеркнула диетолог.
4. Соль.
Диетолог категорически не советует отказываться от употребления соли. Этот продукт в последнее время демонизируется, однако его наличие в рационе обязательно, поскольку компоненты соли участвуют в важных процессах жизнедеятельности организма, например, клеточного обновления и важны для поддержания нормальных функций органов сосудистой системы.
5. Продукты с глютеном.
Еще одна страшилка – продукты с глютеном. Специалист считает умеренное потребление глютена вполне нормальным, а отказ от него – глупым подражанием необоснованному тренду. Непереносимостью глютена страдает лишь 1%, всем остальным отказываться от него нет никакой необходимости, заявила диетолог.
6. Хлеб.
Кроме того, Наама Лион посоветовала регулярно употреблять в пищу хлеб. «Недавнее большое исследование подтвердило, что питание, на 50% состоящее из углеводов, полезно, чего нельзя сказать о низкоуглеводных диетах», - заметила специалист.
Она порекомендовала покупать хлеб и выпечку из грубых, малообработанных сортов муки или цельного зерна.
7. Картофель.
Также диетолог назвала полезными картофель и сою. Картофель отвергается многими как продукт с высоким гликемическим индексом (то есть, быстро повышающим уровень сахара в крови). Однако, по словам диетолога, гликемический индекс является параметром сугубо индивидуальным - каждый продукт по-разному влияет на организм разных людей.
8. Соя.
Что касается сои, то последние эксперименты говорят о том, что эффект от употребления сои в сыром виде или в виде тофу сопоставим с эффектом от употребления бобовых, известных своей способностью снижать холестерин в крови и улучшать здоровье сердца.
Ну и самое главное - наслаждаться этими продуктами без фанатизма. Потому что вред заключается не в продуктах, а в несдержанном их употреблении!