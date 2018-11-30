Восемь продуктов, которые вы зря считаете вредными

1. Яйца.

Куриные яйца можно и нужно есть каждый день, поскольку этот продукт является отличным, легко усваиваемым источником аминокислот, а также кальция, железа, витамина В12, цинка. В яйцах содержится холестерин, но на уровень холестерина в крови он не влияет, что убедительно доказали исследования последних лет.

2. Кофе.

Кофе все таки полезен, а не вреден. Считается, что кофе может повысить давление, но эксперт отмечает: как правило, это происходит, когда кофе содержит в себе различные пищевые добавки, а также сахар. Последние научные данные свидетельствуют о том, что кофе и кофеин предотвращают рак и болезни печени, а также способствуют восстановлению клеток сердечной мышцы.

3. Жиры.

Не следует бояться и продуктов, богатых жирами, особенно растительного происхождения. Согласно рекомендации диетолога, такие продукты, как авокадо, тхина (кунжутная паста), оливковое масло, разные орехи должны присутствовать в рационе питания ежедневно. Но полезны также здоровые животные жиры – те, что находятся в молочных продуктах и в качественном сливочном масле.

«Жиры положительно влияют на обмен веществ», - подчеркнула диетолог.

4. Соль.

Диетолог категорически не советует отказываться от употребления соли. Этот продукт в последнее время демонизируется, однако его наличие в рационе обязательно, поскольку компоненты соли участвуют в важных процессах жизнедеятельности организма, например, клеточного обновления и важны для поддержания нормальных функций органов сосудистой системы.

5. Продукты с глютеном.

Еще одна страшилка – продукты с глютеном. Специалист считает умеренное потребление глютена вполне нормальным, а отказ от него – глупым подражанием необоснованному тренду. Непереносимостью глютена страдает лишь 1%, всем остальным отказываться от него нет никакой необходимости, заявила диетолог.

6. Хлеб.

Кроме того, Наама Лион посоветовала регулярно употреблять в пищу хлеб. «Недавнее большое исследование подтвердило, что питание, на 50% состоящее из углеводов, полезно, чего нельзя сказать о низкоуглеводных диетах», - заметила специалист.

Она порекомендовала покупать хлеб и выпечку из грубых, малообработанных сортов муки или цельного зерна.

7. Картофель.

Также диетолог назвала полезными картофель и сою. Картофель отвергается многими как продукт с высоким гликемическим индексом (то есть, быстро повышающим уровень сахара в крови). Однако, по словам диетолога, гликемический индекс является параметром сугубо индивидуальным - каждый продукт по-разному влияет на организм разных людей.

8. Соя.

Что касается сои, то последние эксперименты говорят о том, что эффект от употребления сои в сыром виде или в виде тофу сопоставим с эффектом от употребления бобовых, известных своей способностью снижать холестерин в крови и улучшать здоровье сердца.