Пять основныйх ошибок худеющих

Чтобы похудеть нужно есть больше фруктов.

Ошибка. Энергетическая ценность фруктов не одинаковая. У кислых яблок, лимонов, грейпфрутов, айвы или клюквы она колеблется в пределах 30-45 ккал на 100 г продукта. У более сладких, как например, груши, виноград, бананы, персики, этот показатель достигает 65-90 ккал пишет ru.tsn. У сухофруктов калорийность еще выше: в 100 г кураги, фиников, инжира и изюма содержится от 250 до 300 ккал. Поэтому говорить о фруктах как о диетическом продукте, не всегда правильно, даже в том случае, если речь идет о кислых сортах. А все потому, что фруктовые кислоты, содержащиеся в таких продуктах, возбуждают зверский аппетит. Именно поэтому диетологи советуют сочетать сладкие и кислые сорта фруктов, готовя из них фруктовые салаты, которые можно употреблять как самостоятельное блюдо, например, на завтрак или ужин.

Чем меньше ешь, тем тоньше талия

Ошибка. Одноразовое питание – враг стройности. Практика показывает, что сильный голод провоцирует переедание. Вот почему диетологи советуют есть 3-5 раз в день, но понемногу. При этом важно не пропускать завтрак, настаивают они, поскольку первый прием пищи надолго дает ощущение сытости, позволяя отказаться от бесполезных перекусов, которые в среднем добавляют к ежедневному рациону дополнительные 600 килокалорий.

На следующий день после переедания лучше поголодать.

Ошибка. Наказывать себя за несдержанность голоданием крайне вредно для здоровья, ведь голод – это стресс, который утраивается на фоне не менее стрессового переедания. Вот почему на следующий день после "праздника живота" лучше устроить себе разгрузочный день на фруктах и кефире, или же на овощных супах. Хорошо восстанавливает и творожно-йогуртовое меню, с низкокалорийными творожками и маложирными йогуртами. При этом следует помнить, что приступать к трапезе есть смысл только с появлением чувства голода.

Чтобы похудеть нужно сидеть на салатах

Ошибка. Далеко не всякий салат имеет право называться диетическим блюдом. Особенно, если в него добавлен отварной картофель, кукуруза, мясо, майонез и яйца. Помните, одна столовая ложка майонеза содержит 100-150 килокалорий, а в сумме все ингредиенты потянут на 700-900 килокалорий. Так что реально похудеть с такими салатами вряд ли получится. А вот салаты, приготовленные из зеленых овощей или белых корнеплодов, вполне могут сойти за диетическое блюдо. Так, во время диеты специалисты рекомендуют готовить салаты из отварной спаржи, салата-латука, кресс-салата, корня петрушки, корня сельдерея, болгарского перца, морской капусты, белокочанной капусты, брокколи, кольраби или брюссельской капусты. В эти базовые овощи можно добавить немного зеленого горошка, заправить соком лимона и растительным маслом (или обезжиренным йогуртом).

Желе можно есть даже во время диеты