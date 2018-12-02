Чистите кишечник? Основные вопросы, которые спасут вас от ужасающих ошибок

Как это не звучит парадоксально, но в рамках здорового образа жизнииногда случаются модные темы. Это когда люди начитавшись или наслушавшись историй о каких-то чудодейственных свойствах продуктов или процедурах, решают повторить на себе. При этом не проконсультировавшись с врачом во избежание негативных последствий, пишет fabiosa.ru.
Важность толстой кишки как части пищеварительной системы
Одна из таких тем - чистка кишечника с помощью большого количества жидкости (чай, кофе, травяные настои). Сторонники приписывают этой процедуре способность выводить токсины и паразитов из организма, снижать высокое давление, укреплять иммунитет, улучшать жизненный тонус. Однако официальных подтверждений этому нет.
В медицинской практике очищение толстой кишки проводится во время подготовки к медицинским процедурам, таким как колоноскопия.
Естественное очищение кишечника
Также к процедуре прибегают в случае запоров или нерегулярного опорожнения кишечника. В домашних условиях изредка (не каждый день!) можно провести по показаниям в случае запора с помощью естественной очистки организма:
- выпивать большое количество теплой воды (6-8 стаканов в день);
- съедать много фруктов и овощей с большим содержанием воды или клетчатки;
- 2 ч. л. морской соли растворить в стакане теплой воды и выпить утром натощак, позывы в туалет не заставят долго ждать;
- употреблять пищу, которая благотворно влияет на микробиоценоз кишечника;
- при запорах, если диета не помогла, пить слабительные травяные чаи, которые вам подходят.
Возможные риски
Поскольку толстая кишка, как часть пищеварительной системы, играет важную роль в функционировании организма человека в целом, то проводить эту процедуру надо деликатно и только после консультации у врача. Интенсивные чистки могут привести к нежелательным последствиям, в числе которых:
- тошнота и рвота;
- скачки давления и головокружение;
- судороги;
- обезвоживание организма;
- нарушение микрофлоры, разростание патогенной микрофлоры.
При малейших подозрениях на подобные симптомы надо немедленно прекратить процедуры и обратиться за медицинской помощью. К сожалению, есть пример летального исхода после чрезмерного увлечения слабительными и мочегонными средствами.
Важно знать, что желудочно-кишечный тракт нужно поддерживать не чистым, а хорошо функционирующим. Организуйте себе здоровое питание: ешьте овощи, фрукты, полезные продукты и пейте воду. Тогда радикальные методы не потребуются!