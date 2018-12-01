Пластика, секреты красоты и питания 36-летней Светланы Лободы

Диета Светланы Лободы

Светлана уверяет, что красивая фигура досталась ей в наследство. В далеком детстве она была пухленькой, но к 13 годам резко вытянулась и стала очень стройной (ее рост — 172 см). Поэтому никакой диеты у нее нет, от сладостей и мучного она не отказывается, но старается есть небольшими порциями по 5 раз в день.

Ее утро начинается со стакана воды с лимоном, а через полчаса после него она ест кашу (овсяную или гречневую). На обед Лобода обязательно берет суп, а на ужин — рыбу или салат. В течение дня исполнительница пьет много воды и свежевыжатых соков. Светлана также устраивает раз в месяц разгрузочные дни, когда питается только несоленым бурым рисом и пьет много минеральной воды. Правда, жесткий график не всегда позволяет придерживаться правил, но за «отклонения» от нормы она себя не упрекает.

Любимый спорт Светланы Лободы

Любимые виды спорта звезды — пилатес, аэробика и плавание, она также обожает акробатику (дает о себе знать эстрадно-цирковой колледж, который она окончила). Физическими нагрузками Лобода готова заниматься даже во время гастролей — она всегда возит с собой коврик. Благодаря частым поездкам в Индию певица полюбила йогу.

Любые занятия звезды начинаются с растяжки, приседаний, отжиманий, элементов хореографии и прыжков. Ежедневные тренировки Лободы длятся не менее часа. После них она всегда ест белок — например, стейк из телятины или курицу. Такая подготовка позволяет Светлане добавлять акробатические трюки в свои выступления.

Как ухаживает за кожей Светлана Лобода

После каждого перелета знаменитость делает увлажняющую маску с гиалуроновой кислотой. Бывшая солистка «ВИА Гры» любит посещать спа-центры, где ей делают тайский массаж и массаж ног палочками. Дома знаменитость постоянно принимает контрастный душ (даже в холодное время года) для улучшения кровообращения.

Однажды в старый Новый год я упала в стекло и разбила себе лицо, и у меня не было половины носа. Его пришивал пьяный доктор, у меня был огромный шрам, появилась горбинка, и я всю жизнь комплексовала из-за того, что у меня большой нос. Но со временем ты учишься с этим жить, понимаешь, что тебе, например, просто нужен правильный свет: Марлен Дитрих в свое время сама выставляла себе свет, чтобы правильно подчеркнуть скулы.

Макияж Светланы Лободы

Для концертов Светлана делает яркий макияж, любит черные стрелки, зеленые, синие или розовые тени, часто делает акцент на губах, а для ногтей выбирает красные, бордовые, розовые оттенки. А в повседневной жизни обходится тушью, тональным средством и бальзамом.

Пластика Светланы Лободы

Поклонники подозревают артистку во многих операциях: и в ринопластике, и в пластике губ, и в увеличении груди. Нередко в СМИ появляются очередные слухи о том, что звезда увлеклась уколами красоты и сделала контурную пластику.

Первое, на что можно обратить внимание, ― это более выраженная горбинка носа на ранних фото Светланы. Сейчас нос более гладкий. Скорее всего, выполнялась коррекция. На измененную форму и положение бровей, вероятно, повлиял ботокс. Для придания объема средней зоне лица, скулам, возможно, были использованы филлеры. Также была проведена коррекция контура и объема губ. Замечу, что на более ранних снимках лицо звезды выглядит естественнее. Все-таки стоит вовремя останавливаться, не увлекаться косметологическими процедурами, ведь лучшее — враг хорошего.

Вячеслав Балкизов, пластический хирург