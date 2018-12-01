Найдено самое эффективное средство от кашля. Угадаете, что?

Однако теперь ученые нашли средство получше!

Специалист по сердечно-сосудистым и респираторным исследованиям в Университете Халл, профессор Алин Мориса говорит, что ее подчиненные провели ряд масштабных исследований и доказали, что существует только одно на 100% эффективное средство против кашля.

И это шоколад!

Конечно, мы понимаем, что поверить в такое не так легко. Однако учтите, что это наиболее масштабное исследование по выявлению природного лекарства от кашля за последние столетия!

Более того, ученые утверждают, что обычный шоколад действует лучше, чем аптечные мази, сиропы и таблетки.

Возможно, в скором времени по всему миру появятся лекарства, где главным активным ингредиентом будет натуральное какао!

Если у вас кашель, начинайте есть темный шоколад – и проблема исчезнет через 2 дня! Ну, по крайней мере, об это говорят исследователи.

Что же такого особенного в какао?

Теобромин, алкалоид, содержащийся в какао бобах – ответ на ваш вопрос. Он подавляет желание кашлять лучше и быстрее, чем кодеин – основное активное вещество в абсолютном большинстве сиропов от кашля.

Но есть пару нюансов.

Для достижения максимального результата в минимальные сроки нужно не шоколадку покупать, а какао, и заваривать себе домашний горячий шоколад.

Это горячая жидкость идеально подойдет для лечения! Но не забывайте, что какао должны быть хорошего качества.

Временное же облегчение даст и черный шоколад. Возьмите одну дольку и рассасывайте, как леденец.

Кстати, в Великобритании уже стали продавать новое лекарство — Unicough. Это микстура на основе теобромина.