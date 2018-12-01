Гороскоп любви и романтических отношений на декабрь 2018

К счастью, этот период не продлится долго. Уже 7—8 декабря наметятся перемены к лучшему. Однако не стоит рассчитывать на то, что все самые смелые мечты станут явью. События могут развиваться гораздо медленнее, чем хотелось бы. Не строй иллюзий! Неправильная оценка ситуации в эти дни может привести к серьезным проблемам в будущем.

Наиболее благоприятен с точки зрения романтических отношений период с 12 по 22 декабря. В это время возможны новые знакомства, взаимная симпатия быстро сблизит людей, у которых много общего. Отношения сложившихся пар будут гармоничными и приятными, старые проблемы останутся в прошлом. Прояснятся многие неоднозначные ситуации.

От последних дней декабря лучше не ждать ничего особенного. Слишком большие надежды, связанные с приближением праздника и скорым началом нового года, многих заставляют нервничать, мешают сохранять душевное равновесие. Нужно прислушаться к подсказкам интуиции, но не менее важно слушать человека, который тебе дорог — скорее всего, он скажет какие-то очень важные вещи.

Для Овнов будет благоприятным начало декабря. В это время многое складывается хорошо, и ты не упускаешь возможности что-то изменить к лучшему в личных отношениях. Очень полезно проявлять инициативу. Лучше не откладывать романтические признания до второй половины декабря. В конце декабря отношения влюбленных может омрачить ревность. Старайся не давать для нее повода.

В личной жизни Тельцов многое будет складываться непросто и неоднозначно. Но представители знака сделают все возможное, чтобы разобраться в ситуации и принять решение, о котором не придется жалеть. Новые знакомства вероятны, а вот быстрое развитие отношений едва ли возможно.

Близнецов могут ждать приятные романтические сюрпризы в начале декабря. Это хорошее время и для тех, кто уже влюблен, и для всех остальных. Воспользуйся моментом, чтобы показать новым знакомым лучшие стороны своего характера. Позже многое станет сложным и неоднозначным, причем отчасти по твоей вине. Во второй половине декабря ты будешь склонна к эгоизму, который если кому и покажется очаровательным, так только тебе.

Раков кое-что может огорчать в начале декабря, но вряд ли это будет связано с их личной жизнью — в ней-то все складывается неплохо. Не исключено, что захочет восстановить отношения человек, который прежде был очень дорог. Вторая половина декабря беспокойна: становится больше подозрений и тревог, ты ждешь то ли неприятностей, то ли плохих новостей, и не замечаешь того, что на самом деле происходит.