Пять вещей, которые сексологи уже устали всем объяснять

В сексе нет понятия «правильно» и «неправильно»

Женщина, которая хочет секса каждый день — нормальная. Женщина, которая хочет секса раз в месяц — тоже. Если она испытывает оргазм во время пенетрации — это естественно. Если нуждается в стимуляции клитора — тоже не проблема.

У всех разный темперамент, разные триггеры, разные предпочтения. Об этом и рассказывают сексологи, пытаясь объяснить: у каждого своя норма, не надо себя сравнивать с другими. Нужно изучать собственную сексуальность, развивать ее и выражать так, как этого хочется.

Людям, далеким от сексологии, кажется, будто сама природа заложила в людей умение заниматься сексом. В принципе интуитивно понятно, что нужно делать, чтобы сделать детей.

Только дело в том, что природа распорядилась немного несправедливо: мужчины непременно испытывают оргазм (без него не будет эякуляции), а вот женщина может забеременеть и без оргазма. Чтобы тоже получать удовольствие от секса, женщине нужен немного другой подход.

Объяснить партнеру свои желания и потребности можно только в доверительных отношениях: когда он готов слушать, а ты — знаешь, что именно ему рассказать и показать, чтобы получить удовольствие. Классно, когда женщина получает оргазм легко и вот эти все разговоры становятся совершенно ненужными. Секс — это не только половой акт

Секс — это не только половой акт

Все еще существует заблуждение, что секс — только акт пенетрации. Но это понятие включает в себя любое сексуальное поведение и проявление начиная с момента возникновения сексуального желания к конкретному человеку и заканчивая оргазмом и разрядкой.

Флирт — это секс. Объятия после секса — тоже секс. Оральные ласки — секс. Наконец, секс — это даже многозначительные взгляды и жаркие фантазии. Ограничивая себя рамками полового акта, мы сами лишаем себя самого разнообразного удовольствия.

Терпеть боль не надо

Никакой секс не должен вызывать болевые ощущения, и тем более терпеть боль не нужно! Боль сигнализирует о неполадках в организме, главная ее функция — защитить от повреждений. Игнорируя боль во время секса, человек рискует получить травмы. Ни о каком удовольствии здесь речь не идет.

Отдельный аспект — БДСМ. Это целая практика, правила которой нужно знать назубок. И даже в ней есть стоп-слово, которое обозначает грань, за которой заканчивается удовольствие.

Позаботься о здоровье и безопасности

Умение отказывать в сексе и проводить границы допустимого — базовые вещи. Если эти навыки не освоены, если в паре нет доверия, очень трудно будет поднять вопросы о контрацепции и безопасности. Почти невозможно будет спросить партнера о его ВИЧ-статусе, ЗППП. А это все — опасный риск, учитывая прогрессирующую эпидемию.