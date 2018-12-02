Пять привычек женщин, от которых не уходят мужчины

Сильная женщина - какая она?

Что же должна делать женщина, чтобы ее любимый человек всегда оставался рядом? Оказывается, есть нюансы в характере и поведении, которые притягивают и удерживают достойных мужчин. Обычно таких женщин называют сильными.

1. Имеет свое мнение

Сильная женщина не только имеет мнение, но и может его высказать. Причем делает это корректно, взвешенно, с уважением к собеседнику, предварительно выслушав его.

2. Умеет признавать свои ошибки

Если развитие событий пошло не по ее плану или проявились неучтенные нюансы, то сильная женщина может честно признаться, что это ее промах, и будет искать другие варианты.

3. Обращается за помощью

Ей несложно обратиться за помощью к более классному специалисту, не считая это за унижение. Сильная женщина точно знает, что любые новые знания и навыки принесут ей пользу, откроют новые возможности и горизонты. Причем это касается не только профессиональной деятельности, но и увлечений.

4. Грамотно распоряжается деньгами

Периоды полного безденежья у нее закончились, когда она уяснила одну важную тонкость: расходы не должны превышать доходы. В любые кризисы она остается с финансами, потому что не тратит их впустую, а вкладывает в свое развитие и в свою мечту. Сильная женщина точно знает - это окупается сторицей.

5. Делится эмоциями и чувствами

При всей кажущейся высокомерности они легкоранимые женщины, которые тоже хотят всплакнуть на сильном мужском плече. При этом они не стесняются поделиться своими переживаниями, открыто говоря, что их огорчает в жизни или в поведении любимого человека. Тогда проще понять друг друга и найти приемлемый вариант для дальнейшей счастливой жизни.