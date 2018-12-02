Пять привычек женщин, от которых не уходят мужчины

Каждая женщина мечтает встретить своего мужчину, единственного и неповторимого. Встретить и прожить с ним долго и счастливо, пишет fabiosa.ru. Однако порой случается так, что мужчина уходит после нескольких лет совместной жизни с одним лишь объяснением: "Разлюбил".
Сильная женщина - какая она?
Что же должна делать женщина, чтобы ее любимый человек всегда оставался рядом? Оказывается, есть нюансы в характере и поведении, которые притягивают и удерживают достойных мужчин. Обычно таких женщин называют сильными.
1. Имеет свое мнение
Сильная женщина не только имеет мнение, но и может его высказать. Причем делает это корректно, взвешенно, с уважением к собеседнику, предварительно выслушав его.
2. Умеет признавать свои ошибки
Если развитие событий пошло не по ее плану или проявились неучтенные нюансы, то сильная женщина может честно признаться, что это ее промах, и будет искать другие варианты.
3. Обращается за помощью
Ей несложно обратиться за помощью к более классному специалисту, не считая это за унижение. Сильная женщина точно знает, что любые новые знания и навыки принесут ей пользу, откроют новые возможности и горизонты. Причем это касается не только профессиональной деятельности, но и увлечений.
4. Грамотно распоряжается деньгами
Периоды полного безденежья у нее закончились, когда она уяснила одну важную тонкость: расходы не должны превышать доходы. В любые кризисы она остается с финансами, потому что не тратит их впустую, а вкладывает в свое развитие и в свою мечту. Сильная женщина точно знает - это окупается сторицей.
5. Делится эмоциями и чувствами
При всей кажущейся высокомерности они легкоранимые женщины, которые тоже хотят всплакнуть на сильном мужском плече. При этом они не стесняются поделиться своими переживаниями, открыто говоря, что их огорчает в жизни или в поведении любимого человека. Тогда проще понять друг друга и найти приемлемый вариант для дальнейшей счастливой жизни.
Вы себя относите к категории сильных женщин именно по своему внутреннему ощущению, а не взваленных на себя проблем? А может вы вкладываете другой смысл в это определение? Поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями.