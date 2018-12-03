На каких пальцах не стоит носить кольца

Мода диктует разные способы ношения колец и разное их количество. Хотя какая мода может помешать любительнице украшений унизать колечками все пальцы, включая большие и указательные? Принцип подбора кольца и выбора пальца, на котором вы будете его носить, прост: так нравится! И вряд ли мы задумываемся о том, что кольцо может как навредить нашему здоровью, так и помочь справиться с каким-то недугом и заболеванием.

По результатам исследований, которые были опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации проректором по науке медицинского центра Канзасского университета доктором Е. Gre Dimond, воздействие на активные точки может оказать как благотворное, так и негативное воздействие на развитие многих болезней или их лечение. По разным данным, от 40 до 80 таких активных точек расположено именно на пальцах рук, а всего на теле человека так называемых акупунктурных точек выявлено более 500.

Среди болезней, которые врачи успешно лечат с помощью акупунктурного воздействия, можно назвать острую закупорку сосудов, невралгию тройничного нерва, стоматологические заболевания, икоту, опоясывающий лишай, туберкулезный ларингит, головную боль, ограничения движений лопатки и руки, ангину, обморожение, гипергидроз, бронхиальную астму и многое другое. И кольца, которые мы носим на пальцах, тоже могут как спровоцировать любое из этих заболеваний, так и помочь их вылечить.

Обручальные кольца не напрасно носят на безымянном пальце – европейцы надевают обручальное кольцо на левую руку, в случае же развода или смерти супруга носят кольцо на правом безымянном пальце. В России и ряде других стран люди поступают с точностью до наоборот или просто снимают кольцо. А вот это напрасно: безымянный палец отвечает за сексуальное здоровье и кольцо может поддерживать ваше сексуальное желание на протяжении всей жизни. Правда, не рекомендуется носить кольцо, которое явно стало мало: в этом случае оно как раз навредит половой функции или спровоцирует мастопатию, усугубит гипертонию и атеросклероз.

Кольца на среднем пальце отвечают за работу сердечно-сосудистой системы и эндокринных желез. Положительно или отрицательно – тоже зависит от степени охвата пальца и длительности воздействия.

Указательный палец связан с позвоночником, а кольца, туго облегающие этот палец, могут спровоцировать радикулит и остеохондроз.

Кольцо на мизинце влияет на работу желудка и кишечника. Если вас преследует несварение желудка или изжога – наденьте на мизинец кольцо подходящего вам размера и понаблюдайте за результатом в течение пары месяцев. Не пренебрегая ограничениями в употреблении жирного и соленого, конечно. Любое лечение – это комплекс мер, как и заболевание – результат целого ряда нарушений здравого смысла и рекомендаций врачей.

Недавние исследования американских ученых из нейрофизиологического центра Института Вашингтона показывают, что постоянное ношение колец нежелательно. Даже полезное воздействие должно быть кратковременным, поэтому все исследователи единодушны во мнении, что на ночь кольца нужно снимать. Все, со всех пальцев. Биологически активные точки тоже должны отдыхать, как и все органы человеческого тела.

В публикациях врачей университетской больницы Кэйо в Токио (Keio University Hospital) в American Journal of Ethnomedicine упоминается, что постоянное ношение кольца на мизинце увеличивает вероятность заболевания 12-перстной кишки, а круглосуточное ношение обручального кольца вызывает гинекологические проблемы. Кроме того, ношение нескольких колец на одном пальце допускается только в течение пяти-шести часов, не более – иначе большая площадь воздействия может привести к серьезным сбоям работы организма, вплоть до астматических приступов и нарушений сердечного ритма.