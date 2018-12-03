Имбирное печенье: рецепт на Новый год
3 декабря 2018, 11:45
Близится Новый год. Сегодня мы будем петь имбирное печенье! Рецепт прост, ингредиенты доступны, а результат порадует и тебя, и гостей, а особенно детей, пишет lady.tochka.net.
Ведь новогоднее имбирное печенье – прекрасная и нарядная сладость, которую можно съесть, а можно повесить на елку вместо игрушек, а потом уже съесть. Из теста можно вылепить все что угодно: и звездочки, и колокольчики, и елочки, и символ Нового года 2019 – чудесных поросят.
Обязательно привлеките к этому процессу детей!
Чтобы приготовить имбирное печенье по классическому рецепту, понадобится:
для печенья:
для украшения:
Пошаговый рецепт:
Приятного аппетита!