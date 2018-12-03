Имбирное печенье: рецепт на Новый год

Ведь новогоднее имбирное печенье – прекрасная и нарядная сладость, которую можно съесть, а можно повесить на елку вместо игрушек, а потом уже съесть. Из теста можно вылепить все что угодно: и звездочки, и колокольчики, и елочки, и символ Нового года 2019 – чудесных поросят.