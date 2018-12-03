Пн, 3.12.2018

Имбирное печенье: рецепт на Новый год

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Печенье.

ФОТО: SCANPIX

Близится Новый год. Сегодня мы будем петь имбирное печенье! Рецепт прост, ингредиенты доступны, а результат порадует и тебя, и гостей, а особенно детей, пишет lady.tochka.net.

Ведь новогоднее имбирное печенье – прекрасная и нарядная сладость, которую можно съесть, а можно повесить на елку вместо игрушек, а потом уже съесть. Из теста можно вылепить все что угодно: и звездочки, и колокольчики, и елочки, и символ Нового года 2019 – чудесных поросят.

Обязательно привлеките к этому процессу детей!

Чтобы приготовить имбирное печенье по классическому рецепту,  понадобится:

для печенья:

  • 250 г муки,
  • 1 яйцо,
  • 70 г сливочного масла,
  • 80 г коричневого сахара (или обычного),
  • 1 ст. ложка какао,
  • 2 см. корня имбиря,
  • 1 ч. ложка молотого имбиря,
  • 1 ч. ложка молотой корицы,
  • 0,5 ч. ложки молотой гвоздики,
  • 0,5 ч. ложки разрыхлителя,
  • щепотка соли,

для украшения:

  • 250 г сахарной пудры,
  • 1 яичный белок,
  • лимонная кислота на кончик ножа,
  • 2 ст. ложки теплой воды,
  • пищевые красители
  • кондитерские украшения.

Пошаговый рецепт:

  1. Сливочное масло комнатной температуры порубите ножом, соедините с сахаром и яйцом и взбивайте миксером в течение 2-3 минут до однородной массы. Корень имбиря потрите на мелкой терке.
  2. Добавьте в массу просеянную муку, разрыхлитель, специи, какао, имбирь и тщательно перемешайте. Заверните тесто в пищевую пленку и поместите в холодильник на 30 минут.
  3. Отделите от теста часть, поместите между листами пекарской бумаги и раскатайте до толщины коржа примерно 5-7 мм. Остальное тесто снова отправьте в холодильник.
  4. При помощи фигурных формочек вырежьте из теста печенье, выложите на застеленный пекарской бумагой противень и отправьте в разогретую до 180°С духовку. Имбирное печенье печется примерно 10 минут.
  5. Пока выпекается первая порция, подготовьте следующую. Перед тем как украшать печенье, остудите его.
  6. Для глазури взбейте белок с сахаром до образования плотной глянцевой массы. Если глазурь получилась жидкой, добавьте еще сахарной пудры и снова взбейте, если слишком плотной - влейте столовую ложку теплой воды.
  7. Добавьте в глазурь пищевые красители, поместите в кондитерский мешок и украсьте печенье по своему усмотрению.
  8. Оставьте печенье на 3-4 часа, чтобы глазурь застыла. Хранить его лучше в коробке с плотной крышкой.

Приятного аппетита!

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