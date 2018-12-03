Пн, 3.12.2018

Что мужчина скрывает от женщины: ТОП-10 мужских секретов

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Мужчина. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Вы пытаетесь вызвать любимого на откровенный разговор, и порой вам даже кажется, что он полностью вам открылся. Но есть вещи, о которых он вряд ли расскажет своей женщине. Возможно, о них действительно лучше не знать… или знать? Если вы все-таки хотите удовлетворить свое любопытство, читайте на Ivona ТОП-10 главных мужских секретов.

  1. Его настоящие мысли о ваших родственниках. Если он никак не отзывается о ваших родителях, это еще не означает, что у него не сложилось мнение о них.
  2. О том, какая вы в постели. Практически все мужчины и женщины считают себя сексуальными гениями. Однако это не всегда так. В любом случае, правду от него вы не услышите.
  3. Вы никогда не узнаете истинную причину, почему он не делает вам предложение. Если же вы убеждены, что эта причина вам известна, скорее всего, вам просто нравится так думать.
  4. Вряд ли вы знаете всю правду о его личной жизни. Часто мужчины любят сочинять о своих сексуальных подвигах, но есть и такие, которые не считают нужным посвящать свою нынешнюю подругу в свою прошлую жизнь. И скорее всего, это правильно.
  5. Он не говорит вам об этом, но поверьте, он уверен, что намного умнее и практичнее вас. Даже если вы убеждены в обратном.
  6. Пусть он молчит об этом, но иногда он считает вас настоящей блондинкой. Даже если ваши волосы зеленого цвета. И вполне возможно, порой он опасливо думает, что вы – сумасшедшая. Он никогда не признается, что боится обязательств.
  7. Он не хочет быть ответственным за кого-то, в данном случае, за вас. Именно поэтому многие мужчины избегают серьезных отношений.
  8. Он не говорит о том, что боится вас потерять. 
  9. Если вам иногда нравится подразнить любимого, рассказав, как вами интересуются мужчины, то он вряд ли станет вас посвящать в подробности общения с симпатичной коллегой, которая явно к нему неравнодушна.
  10. Вы никогда не можете быть уверены, что на мальчишнике он с ребятами выпил только по бокалу пива и посмотрел футбол.

Тем не менее, любящие мужчины оберегают нас от лишних волнений и переживаний, стараются не вызывать в нас ревность и негативные эмоции. Поэтому пусть их маленькие секреты остаются при них, а большие – рано или поздно все равно станут явными.

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