Как превратить будни в праздник? Солим красную рыбу

Как? Легко! Взяли и засолили красной рыбки. А потом отварили картошечки. Помаслили её, посыпали рубленной зеленью. И когда она, ещё исходящая парком, на столе, да с порезанной тонкими ломтиками соленой рыбкой… Плюс квашеную капустку достали из холодильничка. Ну, чем не праздник?

Как посолить? Да проще простого. Нам для праздника и понадобится… всего ничего. Тушка красной рыбки на килограмм или граммов 700. Больше не надо. Форель, семга, лосось – без разницы. То, что есть в рыбном отделе или ближайшем водоеме. Но! Рыба должна быть свежей или, на крайний случай, охлажденной (присыпанной льдом). Мороженную – не берем. Для посола она не годится. Возиться с ней – только зря тратить своё время и деньги.

Перед посолом рыбу ни в коем случае не моем. Если на ней остается слизь, её лучше убрать чистой сухой тряпочкой. После этого рыбу чистим, удаляем жабры, отрезаем голову, потрошим. Чистой, сухой тряпочкой после потрошения вычищаем брюшко от остатков крови. Разделываем рыбу на филе.

Голову, хребет, хвост и плавники откладываем в сторонку. Потом сварим из них уху. А с двумя кусочками филе начинаем колдовать. Но перед тем, как начнем это делать – пара цифр.

1. В столовую ложку (без горки) вмещается 25 граммов соли.

2. Рыба солится из расчета – 7 процентов соли от веса рыбы.

После того, как мы разделали и выпотрошили рыбу, голова, хребет, хвост плавники у нас ушли на уху. И чистого филе осталось граммов 700-800. Для его посола будет достаточно две столовых ложки соли с небольшой горкой. К соли добавляем четверть чайной ложки сахара и молотый черный перец. Последний – по вкусу. У меня обычно на посол уходит где-то половина чайной ложки. Все ингредиенты перемешиваем, например, в небольшом салатнике, и… И начинаем колдовать с нашим филе.

Разваленную на две филейных части тушку солим не только изнутри, но и шкурку. Последнюю не просто посыпаем посолочной смесью, а тщательно, круговыми движениями втираем её в шкурку.

Для того, чтобы тузлук (выделившийся в результате посола рассол) равномерно распределялся по рыбе и её верхняя часть не сохла, рыбу (оба кусочка филе) заворачиваем в тонкую холстинку. В домашнем хозяйстве обычно всегда есть старые простыни, пододеяльники, наволочки. Кусочек любого из этих материалов, по размеру достаточный для того, чтобы в него завернуть нашу рыбку, – подойдет. Его нитки работают как капилляры, по которым жидкость поднимается выше её уровня в той ёмкости, в которой солим, и равномерно покрывает соленой влагой всю рыбу.

В качестве ёмкости для укладки посоленного и завернутого в холстинку филе подойдет небольшой противень. У меня для этих целей есть специальный, из толстого огнеупорного стекла. Но, если такового в хозяйстве нет, можно взять глубокую миску. Или подходящую по размеру кастрюльку.

Посолом я обычно занимаюсь вечером. Посолил и оставил ёмкость с посоленной рыбой, завёрнутой в тряпицу, на ночь на той же кухне. Утром, перед тем как уйти на работу, переместил противень на одну из полочек холодильника. Вечером пришел домой, отварил картошки, посыпал её рубленным зеленым лучком, маслица немного, можно подсолнечного, если оно духмяное, как с маслобойни, достал рыбку из холодильника и... Всё, рыбу можно кушать.