Чем вредна горчица для здоровья

Не будет преувеличением сказать, что горчица — одна из самых популярных приправ в мире. И вместе с тем одна из самых полезных: горчичным порошком хорошо лечить простуду, ларингит и хронический кашель. Кроме того, горчица — это эффективное согревающее средство, способствующее усилению кровообращения. Казалось бы, если от этой приправы столько пользы, разве она может причинить вред нашему организму? На самом деле да и еще как, пишет umnaja.ru.
Прежде всего, не верьте в волшебный похудательный эффект горчицы. Американская исследовательская компания American Society for Nutrition опубликовала в ноябре 2017 года исследование, в котором опровергла этот миф. Специалисты провели эксперимент с участием двух групп мышей, одной из которых давали горчицу, другой — плацебо. Выяснилось, что ни у одной мыши не было зафиксировали изменение массы тела.
Более того: если вы будете постоянно есть горчицу, рискуете заработать себе изжогу. Частые приступы изжоги могут привести к развитию эзофагита. Это заболевание, вызванное избытком желудочной кислоты. Оно проявляется в болезненном глотании. Помимо этого регулярная изжога создать риск появления язвы желудка и раковых опухолей в пищеводе, предупреждает профессиональный медицинский портал WedMD.
Также из-за пристрастия к горчице вас может начать мучить гастрит. Из-за большого количества острой пищи слизистая оболочка желудка часто воспаляется и, соответственно, становится чувствительнее и восприимчивее к инфекциям. В итоге создается благодатная почва для развития гастрита. О том, что это инфекционное заболевание, заговорили еще в 80-х годах прошлого века: австралийский гастроэнтеролог Барри Маршалл открыл, что гастрит провоцируют особые бактерии, живущие в желудке.
Самая опасная форма гастрита — флегманозный. Его симптомы: озноб, галлюцинации, сильная рвота с кровью, высокая температура и острая боль в животе. Флегманозный гастрит, конечно, достаточно редкое заболевание, но зато имеет высокий риск смертельного исхода.
Наконец постоянное добавление горчицы в еду снижает чувствительность вкусовых рецепторов. Об этом говорят данные исследования, проведенного несколько лет назад Мичиганским университетом. Чем больше мы едим оститы пищи, тем беднее спектр нашего вкусового восприятия. К сожалению, восстановить чувствительность рецепторов очень непросто. Поэтому лучше не играть с огнем и не есть горчицу чаще двух раз в неделю.
Любой продукт, который мы потребляем слишком часто, может оказаться опасным ядом для нашего организма. Во всем важно соблюдать чувство меры.