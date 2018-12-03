Чем вредна горчица для здоровья

Прежде всего, не верьте в волшебный похудательный эффект горчицы. Американская исследовательская компания American Society for Nutrition опубликовала в ноябре 2017 года исследование, в котором опровергла этот миф. Специалисты провели эксперимент с участием двух групп мышей, одной из которых давали горчицу, другой — плацебо. Выяснилось, что ни у одной мыши не было зафиксировали изменение массы тела.

Более того: если вы будете постоянно есть горчицу, рискуете заработать себе изжогу. Частые приступы изжоги могут привести к развитию эзофагита. Это заболевание, вызванное избытком желудочной кислоты. Оно проявляется в болезненном глотании. Помимо этого регулярная изжога создать риск появления язвы желудка и раковых опухолей в пищеводе, предупреждает профессиональный медицинский портал WedMD.

Также из-за пристрастия к горчице вас может начать мучить гастрит. Из-за большого количества острой пищи слизистая оболочка желудка часто воспаляется и, соответственно, становится чувствительнее и восприимчивее к инфекциям. В итоге создается благодатная почва для развития гастрита. О том, что это инфекционное заболевание, заговорили еще в 80-х годах прошлого века: австралийский гастроэнтеролог Барри Маршалл открыл, что гастрит провоцируют особые бактерии, живущие в желудке.

Самая опасная форма гастрита — флегманозный. Его симптомы: озноб, галлюцинации, сильная рвота с кровью, высокая температура и острая боль в животе. Флегманозный гастрит, конечно, достаточно редкое заболевание, но зато имеет высокий риск смертельного исхода.

Наконец постоянное добавление горчицы в еду снижает чувствительность вкусовых рецепторов. Об этом говорят данные исследования, проведенного несколько лет назад Мичиганским университетом. Чем больше мы едим оститы пищи, тем беднее спектр нашего вкусового восприятия. К сожалению, восстановить чувствительность рецепторов очень непросто. Поэтому лучше не играть с огнем и не есть горчицу чаще двух раз в неделю.