Как правильно работать за ноутбуком, чтобы не вредить ни спине, ни глазам

Как помочь своим глазам?

Если они страдают от сухости, то проконсультируйтесь со специалистом насчет увлажняющих капель. Если он одобрит эту идею, то стоит прислушаться. Делайте короткий перерыв в работе через каждые 30 минут. Подержите глаза закрытыми или сфокусируйтесь на отдаленном предмете. Протирайте монитор специальными салфетками. Приобретите специальные очки с защитным стеклом. Они помогут избежать вредоносного воздействия сине-фиолетового спектра.

Как правильно сидеть за стулом?

Спина

Вам поможет качественное кресло, если такого нет, то с помощью подушек отрегулируйте свое место так, чтобы шея и спина были в своем естественном положении, как на картинке. И тогда вы никогда не услышите такие страшные слова, как сколиоз или лордоз от врача-ортопеда.

Если не можете приучить себя к правильному положению сидя за ноутбуком, то попробуйте поработать стоя! Есть специальные столы и подставки, которые сохраняют правильное положение спины, шеи и рук, и дают возможность работать стоя, что в свою очередь укрепляет ваше здоровье.

Кисти рук

Локти должны лежать на столе, а не на весу, поэтому позаботьтесь о том, чтобы стол был правильной высоты, монитор должен быть на уровне глаз, если высоты не хватает, пофантазируйте с подставками, чтобы отрегулировать монитор до нужного положения. Под столом должно быть достаточно места для того, чтобы можно было вытянуть ноги в расслабленном положении.

Не пренебрегайте разминкой!

После часа напряженного сидения, сделайте простые упражнения для уставших частей тела (ног, рук, кистей, поясницы и шеи).

Это могут быть короткие упражнения благодаря которым можно даже не вставать со стула. Или знакомые упражнения из школьных уроков по физической подготовке для корпуса и шеи.

Как правильно работать лежа?

Работа за ноутбуком лежа - не самое полезное занятие, но если вы можете позволить себе такую роскошь, то следуйте нескольким советам. Подложите под голову подушку, ноутбук расположите в таком положении, чтобы дисплей был откинут слегка назад и располагался на уровне глаз, а запястья не перенапрягались и спокойно лежали. Чтобы не перенапрягать шею, глаза и спину, не работайте в полусидячем положении и не держите ноутбук на животе!

Соблюдая эти простые правила, вы сможете минимизировать риски, которые возникают в связи с длительной работой за ноутбуком или компьютером. Берегите свое здоровье!